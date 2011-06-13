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Yaşam

ÖZCAN'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 17:11

-ÖZCAN'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 2011 genel seçimlerini değerlendirerek, ''Hızla gelişen ve olgunlaşan Türk demokrasisi, dün yine çok güzel bir sınav verdi'' dedi. Özcan, sosyal paylaşım ağı ''Facebook''taki kişisel hesabında, ''2011 Genel Seçimleri'' mesajı yayımladı. Özcan, şunları kaydetti: ''Hızla gelişen ve olgunlaşan Türk demokrasisi dün yine çok güzel bir sınav verdi. 2011 Genel Seçimleri sonucunun tüm siyasi partiler, devletimiz ve milletimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni seçilen tüm milletvekillerimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum.''

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