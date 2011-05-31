-ÖZCAN'DAN PROTESTOCULARA ÇAY DAVETİ ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, hafta sonu İstanbul'da düzenlenen ''Uluslararası Yükseköğretim Kongresi''ni protesto eden öğrencileri YÖK'e çay içmeye çağırdı. Özcan, ''Facebook'' sosyal paylaşım sitesindeki özel hesabından yayımladığı mesajında, İstanbul'da gerçekleştirilen ''Uluslararası Yükseköğretim Kongresi''nin açılış gününde, bazı öğrencilerin YÖK'e ve kongreye karşı protesto gösterilerinde bulunduklarını anımsattı. YÖK Başkanı Özcan, şunları kaydetti: ''Daha önceden de sizlerle paylaşmış olduğum gibi haklı olduklarına inandıkları bir düşünce için devlet malına ve görevlilere zarar vermeden yapılan öğrenci protesto ve eylemlerine karşı değilim. Fakat İstanbul'da da gördüğümüz gibi, izin alınmadan yapılan illegal bir protesto esnasında, ortalığı kırıp dökerek, polise taşlar atarak, görevlerini yapan kişilere ve çevreye zarar vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Olaylar neticesinde yaşanan karşılıklı yaralanmalardan dolayı da çok üzüntü duymaktayım. Her geçen gün değişen ve gelişen Yükseköğretim Kurulumuz ve yükseköğretim sistemimiz ile ilgili bir düşünce, talep veya şikayetinizi, izinsiz eylemler neticesinde olaylar çıkararak, güvenlik güçlerine ve de çevreye zarar vererek değil de bizlerle bunu oturup konuşarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunma yöntemiyle iletmenizin çok daha doğru olduğunu düşünmekteyim. Tüm üniversite öğrencilerimize olduğu gibi, bu tarz eylemleri gerçekleştiren öğrencilerimize de kapım sonuna kadar açıktır. Bu kapsamda sizleri kurumumuzda çay içmeye çağırıyorum.''