Özcan'dan öğrencilere müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, birkaç yıl içinde üniversiteye giremeyen öğrencinin kalmayacağını açıkladı.



Meslekî eğitimdeki yeni düzenlemeler ve öğrenci değişim programları konusunda basın toplantısı düzenleyen Özcan, eskiden her 4 öğrenciden 1'i üniversiteye girebilirken bu yıl her 2 öğrenciden 1'inin kayıt yapma şansı yakaladığını anlattı. Ardından da, "Yeni açılan üniversitelerin kontenjanları, ikinci öğretimdeki gelişmeler, açıköğretimin herkese açık hale gelmesi ve uzaktan öğretim sayesinde üniversiteye giremeyen hiçbir öğrencimiz kalmayacaktır." dedi.



Üniversite personelinin özlük haklarıyla ilgili sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirten YÖK Başkanı, akademisyenlerle diğer meslek grupları arasındaki farkın açıldığını, bunun kapatılması gerektiğini söyledi. 2009'da araştırma görevlilerinin maaşında iyileştirme yapılacağını belirten Yusuf Ziya Özcan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde ve yeni açılan üniversitelerde çalışanların daha yüksek ücret alacağını vurguladı. 'Geliştirme ödeneği'nde yapılacak değişiklik sayesinde profesör maaşı yaklaşık 700 YTL artacak. YÖK, rektörlük seçiminde aradan çekilmeli



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'rektör atama yetkisini devretmek istediği' yönündeki açıklamasına değinen YÖK Başkanı Özcan, "Ben YÖK'ün de aradan çekilmesini isterim." ifadesini kullandı. Konunun anayasa değişikliği gerektirdiği için zor olabileceğini dile getiren Özcan, seçimleri üniversitelerin halledebileceğini veya başka bir yol bulunabileceğini kaydetti. Özcan, İstanbul Üniversitesi rektör adaylarıyla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi: "Biz tercihimizi yaptık, yolladık. Karar Sayın Cumhurbaşkanı'nın."



