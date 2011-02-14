-ÖZCAN'DAN "YABANCI HOCA" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Ziya Özcan, yabancı öğretim üyesine karşı olma fikrinin bırakılması gerektiğini belirterek, ''Dünyanın meşhur hocalarına üniversitelerimizin kapılarını açmamız lazım'' dedi. Rekabet Kurumu'nda düzenlenen ''Türk Yükseköğretiminde Yeni Anlayış'' konulu konferansa katılan Özcan, pek çok ülkede yükseköğretime büyük talep olduğunu, bu talebi karşılamak için yapılan kontenjan artışlarıyla birlikte öğretim üyesi ihtiyacının da arttığını belirtti. Yabancı üniversitelerin, öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için farklı üniversitelerle işbirlikleri yaptıklarını ve üniversitelerinin kapılarını yabancı öğretim üyelerine açtıklarını anlatan Özcan, bu yöntemin Türkiye'deki öğretim üyesi sıkıntısının aşılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Özcan, ''Yabancı öğretim üyesine karşı olmak gibi geri fikirleri bırakıp dünyanın meşhur hocalarına üniversitelerimizin kapılarını açmamız lazım'' dedi. Küreselleşmenin, rekabeti ve üniversiteler arası işbirliğini zorunlu hale getirdiğine işaret eden Özcan, yükseköğretime yönelik yüksek talebi karşılamak için üniversiteler arası işbirliklerinin şart olduğunu vurguladı. Özcan, öte yandan YÖS'te (Yabancı Öğrenci Sınavı) yapılan düzenlemeyle, daha fazla yabancı öğrencinin Türk üniversitelerinde eğitim görmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de şu anda 17 bin yabancı öğrenci yükseköğrenim görürken, Türkiye'den 50 bin öğrencinin yurt dışına çıktığına işaret eden Özcan, amaçlarının ilk etapta bu rakamlar arasındaki dengeyi sağlamak olduğunu bildirdi. -''ÜNİVERSİTELER TOPLUMA KATKI SAĞLAMALI''- Prof. Dr. Özcan, üniversitelerin bilgi üretmek, bilgiyi yeni nesillere aktarmak ve toplumun yaşam kalitesine katkı sağlamak gibi misyonları olduğunu, ancak toplumun yaşam kalitesine katkı sağlama ifadesinin Türkiye'deki üniversitelerce anlaşılamadığını gördüğünü söyledi. Bir ülkenin üniversitesiyle gelişebileceğine işaret eden Özcan, ''Üniversitelerimiz çalışır, patent yaratır ve üretim artarsa Türkiye iyi bir yere gelir ve diğer ülkelerle rekabet edebilir'' diye konuştu. Özcan, ''Düşünün, hala domatesin tohumunu, buğdayın tohumunu yurt dışından temin ediyoruz. Sağlık sektöründe ilaç ve malzeme temininde büyük ölçüde dışarıya bağımlıyız. Üniversiteler bu konuda ne yapmıştır? Üniversiteler ülkenin ihtiyaç duyduğu konularda çalışma yapmalılar'' ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Özcan, yabancı öğretim üyesi konusunda YÖK'ün bir çalışması olup olmadığının sorulması üzerine, bu konuda özel bir çalışma olmadığını, üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacı konusunda ''Kardeş Üniversite Yaklaşımı''nı devreye sokmaya çalıştıklarını söyledi.