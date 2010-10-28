-ÖZCAN: BU HIZLA GİDERSEK ÜNİVERSİTEYE GİDECEK İNSAN ARAYACAĞIZ BİNGÖL (A.A) - 28.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Bu hızla gidersek üniversiteye gidecek insan aarayacağız'' dedi. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Bingöl Üniversitesinin 2010-2011 akademik yılı açılış törenine katılan Özcan Burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, son dönemde dünyanın korkunç bir hızla ilerlediğini ve yüksek öğrenimin de bu gelişmeden nasibini aldığını söyledi. Bu yıl liselerden 550 bin öğrencinin mezun olduğunu, üniversitelerde 700-800 bin kontenjan ayırdıklarını anımsatan Özcan, şöyle konuştu: ''3 tane değişim son zamanlarda yüksek öğrenimi etkiler durumdadır. Bunlardan bir tanesi dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yüksek öğrenime olan talebin korkunç bir derecede artmasıdır. 'Son 20 yılda yüksek öğrenimin en büyük problemi nedir?' derseniz, size derler ki; 'Üniversite önlerinde bekleyen öğrencilerdir.' Bir türlü bu öğrencilerimize yüksek öğrenim hakkı vermeyi başaramadık. Ama çok iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Mesela bu sene liselerden mezun olan 550 bin öğrencimiz vardı. Ama biz üniversitelerde 700-800 bin kapasite ayırdık.'' ''Eskiden üniversiteye girmeyi denemiş, ama bir türlü başaramamış, bekleme durumunda olan öğrencilerin sayısından şikayet edip, bu öğrenciler olmasa biz herkesi üniversiteye alabilirdik'' düşüncesinde olduğunu belirten Özcan, sözlerine şöyle dedi: ''Şimdi eğer biz bu hızla devam edersek 30-35 yıl önce olduğu gibi üniversiteye gidecek insan aramaya başlayacağız. O duruma geldik. Bir de korku başladı içimde, vakıf ve devlet üniversitelerimizin sayısı 154'e çıktı. Kapasite bakımından, 'biraz fazla mı artırıyoruz?' diye bir endişe içinde olduğumu da bilmenizi isterim. Biz bu rekabete ne kadar hazır olduğumuzu, dünya üniversiteleri arasında nerede durduğumuzu görebilmek için geçen yıl Yabancı Öğrenci Sınavı'nı (YÖS) kaldırdık. Yani bir anlamda Türkiye'deki üniversiteleri yabancı öğrencilere açtık. Çok güzel şeyler oldu. Bu sınavları kaldırmamızla birlikte çeşitli üniversitelerimize yabancı öğrenciler, kayıt yapmaya başladı. Eğer böyle gidersek dünya üniversiteleri arasında nerede olduğumuzu, ne kadar cazip olduğumuzu, rekabet gücümüzün ne olduğunu yakın zamanda öğrenmiş olacağız. İlk defa böyle bir testle karşı karşıyayız.''