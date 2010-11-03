-ÖZCAN: YÖK REFORMUNU KONUŞMADIK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptıkları görüşmede YÖK reformunu konuşmadıklarını söyledi. YÖK Genel Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptıkları görüşmede YÖK reformunu konuşmadıklarını belirtti. Özcan, ''Milli Eğitim Bakanlığına yolladığımız kanun taslakları vardı. Onların çabuk çıkması için ricada bulunmaya gittik. Bunun dışında yeni bir şey konuşmadık. Çok önceden yolladığımız şeylerin bir an önce Meclis'e gitmesini sağlamaya çalışıyoruz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan size ne tür bir YÖK reformu düşündüğünden söz etti mi'' sorusunu ise Özcan, ''O konuyu hiç konuşmadık'' diye yanıtladı.