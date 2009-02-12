Özcan ve Fahriye el ele

Özcan Deniz ve sevgilisi Fahriye Evcen geçen cumartesi, yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu’yla yemek yedi.



Milliyet'in haberine göre; yemek sırasında “Mega Magazin” tarafından görüntülenen çiftin restorandaki samimiyetleri dikkat çekti. Deniz, içeride sarılıp öptüğü sevgilisi Evcen’le dışarıyla el ele çıktı. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan çift, bir muhabirin “El ele haliniz, bu haberlere bir cevap mı?!” şeklindeki sorusuna “Bir şeye cevap vermek gibi bir derdimiz yok, o haberleri basın mensupları yapıyor, sonra da kendileri düzeltiyorlar” dedi.



