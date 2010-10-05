-ÖZCAN: ''ÜNİVERSİTELERE HİÇBİR ŞEY YOLLANMADI'' ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, başörtüsü sorunuyla ilgili, ''Bu sorunu çözecek olan siyasi partilerimizdir. Onlar da bu meseleye gerçekten olumlu yaklaşıyor. Benim hiç beklemediğim yaklaşımlar oldu. Çok güzel bir noktadayız. İnşallah çok yakın zamanda çözüleceğini ümit ediyorum'' dedi. Özcan, başörtüsüyle ilgili de ''Hiçbir şey, hiçbir üniversiteye yollanmadı'' dedi. Bir gazetecinin, İstanbul Üniversitesinde şapka takan bir öğrencinin dersten çıkarılmasına ilişkin bir soru üzerine Özcan, istanbul Üniversitesinde yaşanan olayla ilgili blgi verdi. İstanbul'da dersten çıkartılan öğrencinin başında başörtüsü değil, şapka türündeki bir giysinin bulunduğunu ifade eden Özcan, ''Şapka türü giysi başörtüsü yasağı dolayısıyla öğrencilerin taktığı bir giysi oluyor. Yani mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildi. Ama o halde dahi sınıftan çıkartılması gerçekten yanlış bir uygulamadır'' diye konuştu.Kendilerinin şapka giydiği için herhangi bir öğrencinin sınıftan çıkartılmasına karşı olduğunu vurgulayan Özcan, bu durumla ilgili İstanbul Üniversitesinin kendilerine bir yazı yazdığını hatırlattı. Özcan, ''Şapka takan bir öğrencinin yaka paça dersten çıkartılmasının kesinlikle doğru olmadığını, hiç bir öğrencinin dersten çıkartılmasını ki sınavları kaçırabilir, çok ciddi sonuçlar doğurabilir, kendilerine karşı olduğumuzu bildirdik. Başka üniversitelerde de benzer olaylar olursa aynı yazıyı onlara da yollarız. Bu yazı sadece İstanbul Üniversitesine gitmiş durumdadır'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Bu uygulama bazı üniversitelerde yanlış anlaşılmalara neden oldu. Başörtüsü takan öğrenciler bazı üniversitelerde derslere alındı, bazılarında alınmadı. '' şeklindeki ifadesi üzerine Özcan, 'öyle bir yanlış anlaşılmanın olabileceğini' söyledi. Gönderdikleri yazının şapka takan bir öğrencinin sınıftan çıkarılmasına ilişkin olduğunu anımsatan Özcan, şöyle konuştu: ''Başörtüsüyle ilgili hiçbir şey söylenmedi ve hiçbir şey, hiç bir üniversiteye yollanmadı. Bugünlerde bütün partiler meseleye çok olumlu bakıyorlar. Zannediyorum çok yakın zamanda meseleye bir çözüm bulunacaktır. Medya olarak bu meseleyle çok fazla uğraşmayın, mecrasına bırakın. Zannediyorum yakın zamanda her şey yerli yerine oturacaktır. Bu sorunu çözecek olan siyasi partilerimizdir. Onlar da bu meseleye gerçekten olumlu yaklaşıyor. Benim hiç beklemediğim yaklaşımlar oldu. Çok güzel bir noktadayız. İnşallah çok yakın zamanda çözüleceğini ümit ediyorum.''