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Yaşam

Özcan: Üniversitelere daha fazla özerlik vermek niyetindeyiz ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 13:04

-Özcan: Üniversitelere daha fazla özerlik vermek niyetindeyiz ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, kurumun mevzuattaki kısıtlamalar hariç, makul hareket ettiğini düşündüklerini belirterek, ''Kanunların el verdiği ölçüde, üniversitelere daha fazla serbestlik, özerlik vermek niyetindeyiz. Yeni mevzuat düzenlemesinde de o yönde hükümler olacak, daha iyi bir YÖK ile insanlar tanışacak zannediyorum'' dedi. Özcan, AA muhabirinin YÖK'ün 6 Kasım kuruluş yıl dönümü ile depremin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.  Kuruluşunun 30. yılında YÖK'ün çalışmalarına ilişkin soru üzerine Özcan, ''Mevzuattaki kısıtlamalar hariç, bugünkü YÖK'ün gayet makul hareket ettiğini düşünüyorum'' diye konuştu. Kendilerine yöneltilen eleştirilerin çoğunu ''haksız ve yersiz'' olarak nitelendiren Özcan, şunları söyledi: ''Biz, her şeye rağmen gayet iyi bir şekilde ilişkilerimizi insani bazda, mevzuatı da gözardı etmemek şartıyla yürütmeye çalışıyoruz. İyi bir YÖK, daha dostça, ilişkileri daha iyi olan, daha anlayışlı bir YÖK olarak götürmek istiyoruz. Kılık kıyafet serbestisinde de olduğu gibi kimseyi zorlamadık. Bazı gazetelerde 'tehdit' gibi sözler yazılıyor, bunlar çok üzücü şeyler. Hiç kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetimiz yok. Bizim üniversitelerimizin böyle bir meseleyi kendiliğinden halledeceklerine inanıyoruz.''

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