-ÖZCAN: TOPLANTININ AMACI ÖĞRENCİLERİN DERTLERİNİ DİNLEMEK ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 19 Ocak Çarşamba günü üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle yapacakları toplantının amacının ''öğrencilerin dertlerini bizzat dinlemek'' olduğunu söyledi. Özcan, YÖK Genel Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''19 Ocak'ta üniversite öğrenci temsilcileriyle yapılacak görüşmeyle Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Kartal'a YÖK'te bir oda ayrılacağını'' hatırlatması üzerine Özcan, ''Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız üniversite öğrencilerinin konsey başkanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra çıkan sonuçları bana iletti. Bazı tavsiyelerde bulundu. O tavsiyeler doğrultusunda yapılması gereken bir şey, benim daha önceki yıllarda da yaptığım öğrenci konsey üyeleriyle toplanıp onları dinlemem, problemlerini kendi ağızlarından tespit etmemdi'' diye konuştu. Özcan, 19 Ocak Çarşamba günü öğrenci temsilcileriyle yapacağı toplantının amacının, öğrencilerin dertlerini bizzat dinlemek olduğunu vurguladı. YÖK'ün muhatap aldığı grubun öğrenci konseyi başkanları olduğunu belirten Özcan, bu nedenle onlarla konuşmayı son derece önemli bulduğunu ifade etti. Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Kartal'a YÖK'te bir yer ayrılması için genel sekretere talimat verdiğini söyleyen Özcan, ''Bunu daha önceden vermiştim ama biliyorsunuz ki binamızda bazı değişiklikler yapılıyor. Odalarımızı tekrar inşa ediyoruz. Onun için o odayı ayırmak pek mümkün olmadı ama sanıyorum yakın zamanda oda hazır olacak'' dedi. Özcan, ''Odanın YÖK'te olmasının bir önemi var mı'' sorusuna, ''Var tabi. Ona çok önem veriyoruz. Başkanlar öğrencilerin nabızlarını tuttukları için öğrencilerin ne düşündüğü, ne yapmak istedikleri, problemleri, sorunlarının çözümüne ilişkin ne varsa bunu başkandan rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. Tek tek benim her konsey başkanıyla konuşmam yerine Sinan Bey'le konuşmam yeterli olacak diye düşünüyoruz'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Başkan YÖK Genel Kurulu'na katılacak mı'' sorusu üzerine Özcan, mevzuatta bulunmadığı için bunun mümkün olmayacağını söyledi. Başka bir gazetecinin Konsey Başkanı Kartal'ın Kahramanmaraş'ta öğrenci olduğunu hatırlatması üzerine Özcan, ''Olabilir, mümkün olduğu kadar buraya gelebilir, burada oturabilir, bazı çalışmalarını burada yapabilir. Ona bir rahatlık olsun istiyoruz'' dedi. Özcan, bir soru üzerine 19 Ocak'taki toplantıda öğrencilere bazı mesajlar vereceğini belirterek, mesajların o gün açıklanacağını ifade etti. Yusuf Ziya Özcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrenci protestolarına ilişkin kendilerine gönderilen raporun da incelendiğini belirtti. Bir gazetecinin, bugün Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun ''Özellikle eğitim ve öğretimle ilgili, ortaöğretim kurumlarımızda birtakım provokatif eylemlerin, terörize grupların okullarımızda bu tür eylemleri öğrenciler üzerinden, yalan haberler üzerinden provoke ettiği konusunda bilgimiz var'' yönünde bir açıklaması olduğunu hatırlatması ve ''Size böyle bir bilgi geldi mi?'' sözleri üzerine Özcan, ''Hayır YÖK'e öyle bir bilgi gelmedi'' şeklinde yanıt verdi.