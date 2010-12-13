-ÖZCAN: SORUŞTURMA SONUCUNU BEKLİYORUZ ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik yumurta atma ve protesto olayıyla ilgili soruşturma sonucunu beklediklerini belirterek, raporun sonucuna göre gerekeni yapacaklarını söyledi. Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturma açılması için olayın meydana geldiği gün Ankara Üniversitesi'ne yazı gönderdiklerini anımsattı. Bu soruşturmanın sonucunu beklediklerini kaydeden Özcan, bu rapor doğrultusunda gerekenin yapılacağını belirtti. Özcan, gelecek rapor ikna edici bulunmazsa, YÖK Denetleme Kurulu'nu devreye sokacaklarını bildirdi. Olayla ilgili gerek Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, gerekse Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle ile görüşerek bilgi aldığını ifade eden Özcan, ''Dekan'ın kusurlu olduğunu zannetmiyorum'' dedi.