-ÖZCAN: ÖSYM RAPOR HAZIRLAYACAK ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarına ilişkin ÖSYM'nin rapor hazırladığını belirterek, ''ÖSYM, o raporu hazırlayıp getirecek. İnceleyeceğiz'' dedi. Özcan, ''İptal edilen sınav sonuçlarıyla yeni sınav sonuçlarını incelediniz mi?'' sorusu üzerine, ''Daha yok incelemedim. ÖSYM, sınav sonucuna ilişkin o raporu hazırlayıp getirecek. Raporu istedik, inceleyeceğiz'' diye yanıtladı. ''Savcılık bu sınav sonuçlarına ilişkin bilgi istedi mi?'' sorusunu Özcan, ''Hayır. İsterlerse ÖSYM'den isterler. Onlarla temas ediyorlar. Bizden isteyeceklerini zannetmiyorum'' dedi. Özcan, ''Hiç kimsenin tam soru yapamaması bir öncekinde kopya olduğunun delaletidir. Önceki sınavda 350 kişinin 120 sorunun 120'sine de cevap vermesi kesinlikle kopyaya delalettir. Biz zaten onu dağılımdan görmüştük. Bu bizi doğruladı sadece'' diye konuştu.