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Yaşam

ÖZCAN: ÖĞRENCİ HAKKI YENMEDİ ANKARA (A.A) 

13 Mayıs 2011 22:42

-ÖZCAN: ÖĞRENCİ HAKKI YENMEDİ ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Böyle bir sınavda ÖSYM Başkanı Ali Bey'in istifa edebilmesi için öğrencilerin hakkaniyetine zarar veren bir icraatı olması lazım. Bugüne kadarki tecrübelerimizden ve yargının incelemesi sonucunda böyle bir husus ortaya çıkmadı. Hiçbir öğrencinin hakkı yenmedi. Kimse kimsenin önüne geçmedi veya arkasında kalmadı. Hak yenilmedikçe Ali Bey'in istifasını istemenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz'' dedi. Adaya özgü soru kitapçığı ve cevap kağıdı uygulamasını bir dahaki sefere başka bir şekilde yapmayı düşündüklerini belirten Özcan, "Adayla ilişkilendirmeden herkese ait bir soru kağıdı olacak, ama soru kağıdı sınıfta gelince dağıtılacağı için adayla ilişkisi ancak sınıfta kurulacak'' diye konuştu.

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