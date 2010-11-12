-ÖZCAN: KOPYA İDDİALARI GÜÇLENDİ ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarına göre, sınavda tüm soruları yapan aday bulunmadığını, en fazla 111 net yapan olduğunu belirterek, ''Böylece kopya iddiaları güçlendi'' dedi. YÖK Başkanı Özcan, soruların sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilerek, 31 Ekim 2010'da yeniden yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sonuçlara göre sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan aday bulunmadığını, 120 sorudan en fazla 111 net yapan aday olduğunu kaydetti. Özcan, bu sonuçlara göre, sınavda soru sızdırılması ya da kopya iddialarının güçlendiğini belirterek, bundan sonraki görevin savcılığa düştüğünü ifade etti. Özcan, soru üzerine, ÖSYM'nin yapısında değişiklik öngören kanun taslağını sunduklarını ve bu taslağın kanunlaşmasını beklediklerini bildirdi.