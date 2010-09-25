-ÖZCAN: KAMUOYUNDA ÇOK RAĞBET GÖRMEZ ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, sınavları kurumların kendilerinin yapmalarına ilişkin önerilere sıcak bakmadığını, çünkü kurumların kendilerinin sınav yapmalarının kamuoyunda çok rağbet görmeyeceğini söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılan Özcan, sorular üzerine, sınavların ÖSYM tarafından değil, kurumların kendisi tarafından yapılmasına ilişkin önerileri değerlendirdi. Özcan, bu önerilere sıcak bakmadığı mesajı vererek, kurumların kendilerinin sınav yapmalarının kamuoyunda çok rağbet görmeyeceğini bildirdi. YÖK Başkanı Özcan, bu sınav sisteminin şimdilik devam ettirilebileceğini, daha sonra buna benzer bir sistem kurduktan sonra, öğrencilerle çok ilgisi olmayan ve akademik olmayan sınavları, kurulacak yeni merkezin yapmasının doğru olabileceğini ifade etti. Sınavların kurumların kendileri tarafından yapılmasına ilişkin bir teklif almadıklarını da söyleyen Özcan, taslaklarını TBMM'nin açılması ile sunmaları gerektiğini söyledi. ÖSYM Başkanlığına yeni atanan Prof. Dr. Ali Demir'in organizasyon yeteneği yüksek ve disiplinli birisi olduğunu belirten Özcan, ''Zaten böyle bir arkadaş arıyorduk'' dedi. Özcan, ÖSYM'nin yeni sistemine ilişkin çalışmalarının, birkaç ay içinde dışarıdan gelecek malzemelerle birlikte, 5-6 ayda tamamlanabileceğini de belirtti.