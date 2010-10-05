-ÖZCAN İTHAL TOHUMDAKİ SAKINCADA KARARLI ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, '' Allah'tan bizim tohumlarımız genetikleri ile oynanmış tohumlar değil. Nasıl üretiyorsak öyle satıyoruz. Ama ben dışarıdan aldığımız tohumların o kadar masumane olmadığını bazen düşünüyorum''dedi. Özcan, Turgut Özal Üniversitesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı açılış törenindeki konuşmasında, dünyada küreselleşme ve bilgi temelli ekonominin etkili olduğunu belirtti. Küreselleşme ile dünyadaki sınırların kalktığını belirten Özcan, bilgi temelli ekonomi ile de ekonomik hayattaki başarının bilgi temelinden geçtiğinin ortaya çıktığını anlattı. YÖK Başkanı Özcan, ''Biz bundan sonra bulunduğu ile, bulunduğu bölgeye, bulunduğu ülkeye yardım eden, yol gösteren önünü açan üniversiteler görmek istiyoruz. Üniversitelerimiz bunu yapmak için büyük bir gayretle çalışıyorlar. O bakımdan onları çok fazla eleştirmemiz gerekmiyor'' diye konuştu. Son yıllarda Türkiye'de sağlık hizmetlerinde büyük başarıların sağlandığını, sağlık hizmetlerinin köylere kadar uzandığını ifade eden Özcan, bu hizmetleri verirken kullanılan ilaç, serum, tıbbi aletler gibi gereçlerin dışarıdan alındığını bildirdi. Bunun büyük miktardaki paraların yurt dışına transfer edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Özcan, Türkiye'deki üniversitelerin bunları çok kolay yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bunun için bazı akademisyenlerin önderlik etmesi gerektiğini belirten Özcan, ''Eğer bu yapılırsa biz sık sık etkisi altında kaldığımız mesela grip salgınlarının, domuz gribi, kuş gribi gibi, her 6 ayda yenisi çıkan ve bizi büyük miktarda para ödeyerek aşı almaya zorlayan bu türlü bir felaketten kurtulmuş oluruz'' dedi. Yıllar önce aşıların Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Özcan, üretimin artması gerekirken üretim yapan yerlerin kapandığını belirtti. Üniversitelerden bu konuda boşlukları doldurup insanlara önderlik etmesini isteyen Özcan, ''Bilimin amacı insanların standardını yükseltmektir. Eğer bunu yapamıyorsanız, ülkenize katkı veremiyorsanız, ekonomisine katkı veremiyorsanız size 'ne iş yapıyorsunuz?' diye sorarlar'' diye konuştu. -''AMAÇ ÜNİVERSİTELERİN ÇOK ÖNEMLİ ROLLERİ''- Domates tohumu konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle çeşitli tartışmalar çıktığını anlatan Özcan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile seyahatte karşılaştığını belirterek, Türkiye'nin 27 milyon dolarlık ABD ve İsrail'den tohum aldığını buna karşılık 144 milyon dolarlık tohumu dışarı sattığını kaydetti. Özcan, ''Allah'tan bizim tohumlarımız genetikleri ile oynanmış tohumlar değil. Nasıl üretiyorsak öyle satıyoruz. Ama ben dışarıdan aldığımız tohumların o kadar masumane olmadığını bazen düşünüyorum. Böyle bir tehlikeye işaret ediyorum. Esasında işaret etmek istediğim şey üniversitelerin burada etkin rol almasıdır'' dedi. Türkiye'de buğday tohumlarının yüzde 5'nin üniversiteler, yüzde 40'ının özel sektör ve yüzde 55'inin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından üretildiğini ifade eden Özcan, ''Benim dikkati çekmek istediğim husus bu. Yoksa ne Tarım Bakanını ne de Sağlık Bakanını burada eleştirmektir. Gerekirse o da yapılır ama amaç o değil. Amaç üniversitelerin çok önemli rollerinin olduğunu vurgulamaktır''diye konuştu. Artık üniversitelerin rollerinin değiştiğini, önem kazandığını bildiren Özcan, üniversitelerin bu değişikliğe uyum sağlamasının ve insanların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapmasının gerektiğini söyledi.