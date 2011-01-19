-ÖZCAN İLE GÖRÜŞEN BAZI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ TEPKİLİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın öğrenci temsilcileriyle yaptığı toplantıya katılan bazı öğrenci temsilcileri, dile getirdikleri sorunların ciddiye alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Selim Kayhan, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, söyleyeceklerinin sadece kendi fikri olmadığını belirtti. Kayhan, şöyle konuştu: ''Biz bugün Türkiye'deki siyasi partilerin, kurumların, başta YÖK'ün öğrencilere bakış açısına inanmıyoruz. Biz bugün Ulusal Öğrenci Konseyinin bizi temsil ettiğine de inanmıyoruz. Türkiye'de bir öğrenci sorunu vardır. Öğrencilerin sadece yurt, barınma sorunu değil, bu sorunları çözme mekanizmalarına girme sıkıntıları vardır.'' Bugün katıldıkları toplantının samimi bir toplantı olacağını düşündüklerini ifade eden Kayhan, şöyle devam etti: ''Bunun için geldik. Bizim bugün ifade ettiğimiz sorunlar ilk kez söylediğimiz sorunlar değildi. Ama bu sorunlara ilişkin hiçbir öneri alamadık biz bugün. Ne YÖK Başkanı'ndan ne de bu arkadaşlardan alabildik. Bizim gördüğümüz şey, Şubat, Mart ayında başka bir toplantı yapılır ve o toplantıda cevaplar verilir oldu. Biz süreçlerinin uzatılmasına karşıyız. Biz artık Türkiye'de kurumların öğrencilerin sorunlarını ciddi almasını istiyoruz.'' Toplantıda kendilerinin marjinal grup olarak algılandıklarını ileri sürerek, öğrencilerin sorunlarının hiçbir zaman marjinal olarak adlandırılamayacağını ve ellerinin tersiyle itilemeyeceğini söyleyen Kayhan, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Yeditepe, 9 Eylül üniversitelerinin de kendisine destek verdiğini bildirdi. -''MARJİNAL GRUPLARIN SORUNLARINI DİLE GETİRDİLER''- Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Kartal ise Kayhan'ın yaptığı açıklamaya tepki göstererek, ''Bizi yıllardır YÖK ile çatışma halinde gösteren, devletle çatışma halinde gösteren zihniyeti aramıza almayacağız. Bazı marjinal grupların sözcüsü olmayacağız. Resmi bir şekilde tüm Türkiye'yi temsil eden bizleriz. Farklı düşüncelere saygılıyız, ama bunu bazı marjinal grup için yapan arkadaşlarımızın da doğru yapmadığını düşünüyoruz'' dedi. Ulusal Öğrenci Konseyi hakkında bilgi veren Kartal, 154 üniversitede öğrenci konseylerinin mevcut olduğunu ve bu öğrencileri temsil ettiklerini belirtti. Konsey içinde hayat felsefeleri, siyasi görüşleri farklı olan arkadaşlar olduğunu ifade eden Kartal, şöyle dedi: ''Biraz önce bazı arkadaşlar açıklama yaptı. Lakin içlerinde öğrenci konseyi başkanı olmayan, eski dönem konsey başkanı olanlar var. Ama bizim bu arkadaşlar tecrübelidir, fikirlerini aktarsınlar diye buraya girmelerini sağlarken, bunu bu toplantıyı içeride de bir çatışma ortamına sürüklemek, gençleri kutuplaştırmaya çalışmak, bizleri son derece üzmüştür. Açıklama yapan bazı arkadaşlar dışarıda olaylara sebep olan, bazı üniversitelerimizde geçmişte olaylar yapan illegal örgütlere üyedir. Aynı zamanda marjinal grupların sözcüleri haline gelmişlerdir. İçeride de bunu açıkça beyan etmişlerdir. Marjinal grupların sorunlarını dile getirdiler. Sayın Başkanımız da bunları bir bir yazdı.'' Türkiye'de üniversite öğrencisi olan herkese sahip çıktıklarını dile getiren Kartal, ''Biz açıklama yapılmasına karşı değiliz. Biz hangi sorunları dile getiriyoruz? Biz Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin sorunlarını dile getiriyoruz. O arkadaşlar ise dışarıda eylem yapan, bazı yerlerde yumurta ile protesto eden gençleri temsil ettiklerini ifade ediyorlar'' dedi. Polisin müdahalesine karşı olduklarını bildiren Kartal, gençliğin polise verdiği tepkinin de doğru olmadığını söyledi. Kartal, ''Gençler eylem yapabilir, yürüyüş yapabilir, ama bunun belli sınırları olmalı. Polis de orantısız güç kullanmamalı'' diye konuştu. Kartal, toplantılardaki tek sınırlarının ''bölücülük'' olduğuna dikkati çekerek, ''Birinin bölücülüğü savunduğunu görürsek onlarla işimiz olmaz. Kırmızı çizgimiz nettir'' dedi.