-ÖZCAN: ''İKİNCİ RAPORU İNCELİYORUZ'' ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, ''Başbakanımıza dün bilgi verdim. Ne olduğunu, nasıl gittiğini... Rapor hakkında bilgi verdim. Denetleme Kurulumuz ikinci raporunu bitirdi. Onu da inceliyoruz, ondan da savcılığı haberdar ettik''dedi. Özcan, Başkent Öğretmenevi'nde katıldığı programın çıkışında gazetecilerin ''KPSS'de kopya iddiaları'' ile ilgili sorularını yanıtladı. Bu konunun savcılık tarafından soruşturulduğunu belirten Özcan, ''Benim burada bir şey söylemem çok ayıp olur. Zaten çok da bilmiyorum. Denetleme Kurulumuz ikinci raporunu bitirdi. Onu da inceliyoruz, ondan da savcılığı haberdar ettik. Çünkü savcılık da araştırmalarına o bizim raporun çerçevesinde yürütüyor. Bazen iki grup, savcılıkla denetleme kurulu paslaşıyorlar. Beraber çalışıyorlar. Soruşturma hakkında bir şey söylemem maalesef mümkün değil'' diye konuştu. ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KPSS hakkında dün yaptığı görüşmesinin'' sorulması üzerine Özcan, ''Başbakanımıza dün bilgi verdim. Ne olduğunu, nasıl gittiğini... Rapor hakkında bilgi verdim. Bir de genel olarak YÖK ile ilgili her bir ayda yaptığımız konuşmayı yaptık. Bilgilendirmeydi'' ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, ''Başbakan'ın KPSS'nin iptal edilmesine ilişkin bir şey söyleyip söylemediğini'' sormasına karşılık Özcan, ''Hayır, hiçbir şey söylemedi. Çünkü o da biliyor ki savcılık hala bunu inceliyor'' dedi. -''BEN DE SİZİN KADAR MERAKLIYIM''- Özcan, ''YÖK'ün araştırma bulguları nedir?'' sorusuna, ''Ben onu da size söyleyemem. O da gizli bir rapor. Maalesef KPSS ile ilgili size söyleyeceğim bir şey yok. Şu an inanın ben de sizin kadar meraklıyım ve gerçekten bilmek için yani böyle çok ölüyorum, biran önce çıksa da şunu sonuçlandırsak diye'' yanıtını verdi. ''Sorun netliğe kavuşacak gibi mi?'' sorusu üzerine Özcan, ''İnşallah kavuşacak. Çünkü pek çok insanımız da bundan zarar gördü. Neredeyse 60 bin memur adayı bu işin sonucunu bekliyor. Biz bu soruşturmayı sonuçlandıralım da onların da ataması olsun diye...Öğretmenlerle ilgili mesele oldukça ciddi. 30 bin öğretmen atanacak. Bazı illerimizde ilkokullarda neredeyse hiç öğretmenimiz kalmadı. Biran önce bu işi temizleyip oralara öğretmen atamak zorundayız. Milli Eğitim Bakanımız da onun için çalışıyor'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''İptal olursa KPSS mi iptal edilir, yoksa eğitim bilimleri testi mi?'' sorusu üzerine Özcan, ''Neyi iptal edeceğimizi bize soruşturma söyleyecek. Onun için şimdi bir şey söylemek yanlış olur'' dedi. Özcan, ''Daha çok eğitim bilimleri testinin iptali üzerinde durulduğu söyleniyor'' sözü üzerine, ''Eğer orada tespit edilirse o iptal edilir. Diğerlerinde tespit edilirse onlar iptal edilir'' ifadesini kullandı. ''ÖSYM Başkanı'nın bir açıklaması oldu 'Komisyon dinlendi...', telekulak iddiası. Siz bununla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Özcan, ''Onu bilmiyorum. Öyle bir şeyin olacağına da çok ihtimal vermiyorum. Niye daha önce olmadı da şimdi oldu'' dedi. ''Savcılık soruşturmasını ne zaman bitirecek?'' sorusuna Özcan, ''Onu da bilmiyoruz. Ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde çalışıyorlar'' karşılığını verdi.