-ÖZCAN: HAK KAYBINA UĞRAMASINI KABUL ETMEYİZ ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Yükseköğretim Kurulu olarak hiçbir öğrencinin, akademisyen adayının ve mevcut akademisyenin ''hak kaybına'' uğramasını kabul etmeyeceklerini bildirdi. YÖK Başkanı Özcan, sosyal paylaşım ağı ''Facebook''taki hesabından yayımladığı mesajda, bir gazetede, ''Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı'' (ÖYP) kapsamında üniversitelere akademik personel alımıyla ilgili haber yer almasının ardından çok sayıda olumlu tepki ve bazı eleştiriler aldıklarını ifade etti. Mesajında, eleştirileri anlamaya çalıştığını belirten Özcan, şunları kaydetti: ''Onlara cevap vermek amacıyla değil de en azından eleştiri yapanların şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri için geçmişte bir üniversitemizde yaşanan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu üniversite akademik personel alımı için mülakat yapıyor. Mülakat sonrasında kazanan kişilerin değil de kazanamayan kişilerin isimlerini açıklıyorlar. Bunun sebebi ise kazananların hemen hemen hepsinin o üniversitede çalışan mevcut akademisyen veya idarecilerle aynı 'soyadı' taşıyor olmaları. Gelecek tepkilerden çekindikleri için böyle bir yola başvurmuşlar. Akademisyen alım kriterlerinin bütün aktörleri (diploma notu, yabancı dil puanı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı puanı vs) ile yapılan bir yerleştirme sayesinde herkese istediği, hak ettiği yerde olma ve yarışa eşit şekilde katılma imkanı sağlamış oluyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak hiçbir öğrencimizin, akademisyen adayımızın ve de mevcut akademisyenlerimizin 'hak kaybına' uğramasını kesinlikle kabul etmemekteyiz. Adaletin olmadığı yerde haktan, hukuktan ve eşitlikten bahsetmenin mümkün olmadığı inancıyla yola çıkarak, almış olduğumuz tüm kararlarda bu hususlara özellikle önem verdiğimizi bilmenizi isterim.''