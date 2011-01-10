-ÖZCAN, DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELECEK ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başkentteki düşünce kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelecek. Özcan, Ankara'daki düşünce kuruluşları yetkililerine, YÖK'ün toplumsal algılanışıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 18 Ocak Salı günü öğle yemeği verecek. YÖK'teki yemeğe Stratejik Düşünce Enstitüsü, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi (BİLGESAM), Dış Politika Enstitüsü (DPE), Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM), Kök Sosyal ve Stratejik Araştırma Vakfı (KÖKSAV), Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM), Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yetkilileri katılacak.