-ÖZCAN DENİZ'İN ''YA SONRA''SI SİNEMALARDA İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Sinemaseverler bu hafta biri yerli 4 yeni filmle buluşacak. Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp, yönettiği ve oynadığı Deniz Çakır, Barış Falay ile Ragıp Savaş'ın eşlik ettiği ''Ya Sonra'' filmi, romantik komedi sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Adem ile Didem evli bir çifttir, ancak Adem sevgisini daha az belli etmeye başlamış, Didem ise mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, mesleğine geri dönmek olacaktır. Adem'i çok seviyordur. Didem, kocasının peşinden giderken her şeyini terk ettiğinden, aynı fedakarlığı Adem'den beklemeye başlamıştır. Tam bu sırada başka bir masalın prensi devreye girer.'' Darren Aronofsky'nin yönettiği ve Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder ile Vincent Cassel'in oynadığı ''Siyah Kuğu (Black Swan)'' filmi, gizemli konusuyla sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, çok yetenekli bir balerin olan Nina'nın, Kuğu Gölü'nün baş balerini olmak için diğer dansçılarla rekabeti anlatılıyor. Joel Coen ile Ethan Coen'in yönettiği ve Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin ile Barry Pepper'ın oynadığı ''İz Peşinde (True Grit)'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, Mattie, babasını öldürdüğü söylenen Chaney'i aramak üzere Fort Smith'e gelir. Birleşik Devletler'in en acımasız askeri olarak tanınan sorumsuz ve sarhoş Rooster Cogburn'ü, Chaney'i yakalaması için ikna eder. Chaney, katili yakalayıp Texas'a götürdüğünde büyük bir ödül almayı amaç edinen Texas polisi LaBoeuf'ün de hedefi haline gelir. Paul Haggis'in yönettiği ve Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy ile Liam Neeson'ın oynadığı ''Kaçış Planı (The Next Three Days)'' filmi, dram ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''John Brennan'ın hayatı, eşi Lara'nın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetten tutuklanıncaya kadar mükemmel gitmektedir. John eşinin masumiyetini kanıtlamaya çalışır, fakat son başvurularının da reddedilmesiyle yapılacak tek şeyin eşini hapisten kaçırmak olduğuna kanaat getirir. Sevdiği kadın uğruna sahip olduğu her şeyi riske atarak, bir kaçış planı yapar ve tehlike dolu bir dünyaya atılır.''