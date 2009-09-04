Özcan Deniz'i çete vurmuş

Özcan Deniz'i ayağından vuran organize suç örgütü üyesi, Deniz' i 'hadi hadi meleğim' şarkısını söylemediği için vurduğunu ifade etti.
Çeşme’de konser sonrasında ayağından vurulan şarkıcı Özcan
Deniz ve menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz, ‘Anafor’ çetesinden
şikâyetçi oldu. Özcan Deniz ve Ercan Deniz, Ahmet Tekin Baykal
liderliğindeki ‘organize suç örgütü’ ile ilgili olarak İzmir’de görülen
davada müşteki (şikâyetçi) olarak yer aldı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi Deniz ve ağabeyinin talimatla bulundukları
ilde ifade vermelerini istedi. Deniz ve ağabeyi dün sabah erken
saatlerinde Beşiktaş’ta bulunan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
ifade verdi. Özcan Deniz’in “Bir konser için bazı kişilerle
anlaşmıştık. Ancak parada sorun çıktı ve konsere katılmadık. Bu kişiler
250 bin TL zararları olduğunu belirterek bizden para istediler. Beni
vuran şahsın da bu insanlar tarafından tutulduğunu tahmin ediyorum.
Zaten bu kişiler ağabeyim Ercan Deniz’i arayarak ‘Asıl amacımız seni
vurmaktı. Ses getirmesi için kardeşini vurduk’ dedi” diye ifade verdiği
öğrenildi.
Deniz’i vuran Mustafa Adaş, ‘Hadi hadi meleğim’ şarkısını söylemediği
için vurdum’ demiş ancak hakkında yürütülen soruşturmada Adaş’ın Anafor
çetesi lideri Ahmet Tekin Baykal ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.