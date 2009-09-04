Özcan Deniz'i çete vurmuş

Özcan Deniz'i ayağından vuran organize suç örgütü üyesi, Deniz' i 'hadi hadi meleğim' şarkısını söylemediği için vurduğunu ifade etti.



Çeşme’de konser sonrasında ayağından vurulan şarkıcı Özcan Deniz ve menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz, ‘Anafor’ çetesinden şikâyetçi oldu. Özcan Deniz ve Ercan Deniz, Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki ‘organize suç örgütü’ ile ilgili olarak İzmir’de görülen davada müşteki (şikâyetçi) olarak yer aldı.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi Deniz ve ağabeyinin talimatla bulundukları ilde ifade vermelerini istedi. Deniz ve ağabeyi dün sabah erken saatlerinde Beşiktaş’ta bulunan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Özcan Deniz’in “Bir konser için bazı kişilerle anlaşmıştık. Ancak parada sorun çıktı ve konsere katılmadık. Bu kişiler 250 bin TL zararları olduğunu belirterek bizden para istediler. Beni vuran şahsın da bu insanlar tarafından tutulduğunu tahmin ediyorum. Zaten bu kişiler ağabeyim Ercan Deniz’i arayarak ‘Asıl amacımız seni vurmaktı. Ses getirmesi için kardeşini vurduk’ dedi” diye ifade verdiği öğrenildi.



Deniz’i vuran Mustafa Adaş, ‘Hadi hadi meleğim’ şarkısını söylemediği için vurdum’ demiş ancak hakkında yürütülen soruşturmada Adaş’ın Anafor çetesi lideri Ahmet Tekin Baykal ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.