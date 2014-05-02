Özcan Deniz'e rekor ücret

Özcan Deniz, yeni dizisi Kaderimin Yazıldığı Gün için bölüm başına 96 bin TL’ye anlaştığı öğrenildi.
Özcan Deniz başrolünü Ece Uslu ve Yavuz Bingöl’le paylaştığı ‘Karagül’le yollarını, yeni dizi anlaşması sebebiyle ayırdı. Deniz, ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ adlı dizi için iki hafta önce rekor bir ücrete imza attı.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre oyuncu, yapımcılığını O3 Turkey’in üst-lendiği dizi için bölüm başına 96 bin TL’ye anlaştı. Bir sezonluk ödemenin geçen ay peşin yapıldığı öğrenildi. Deniz’in dizideki partneri olarak Belçim Bilgin’in adı geçiyor.
Show TV’de yayınlanacağı konuşulan dizinin yönetmenliğini ise ‘Ya Sonra’ filminde ve ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam’ dizisinde birlikte çalıştığı Altan Dönmez yapacak.
Yaza film çekecek
Özcan Deniz, ‘Karagül’ün sezon finalinde son kez ekrana gelecek. Şükrü Avşar’la ortaklığı devam eden Deniz, yazın çekeceği filmin hazırlıklarına devam ediyor.
Konuşulan ücretler:
Necati Şaşmaz: 80 bin TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 70 bin TL
Halit Ergenç: 60 bin TL
Kenan İmirzalıoğlu: 60 bin TL
Erkan Petekkaya: 55 bin TL
Burak Özçivit: 30 bin TL
Okan Yalabık: 25 bin TL