Özcan Deniz'e rekor ücret

Özcan Deniz, yeni dizisi Kaderimin Yazıldığı Gün için bölüm başına 96 bin TL’ye anlaştığı öğrenildi.



Özcan Deniz başrolünü Ece Uslu ve Yavuz Bingöl’le paylaştığı ‘Karagül’le yollarını, yeni dizi anlaşması sebebiyle ayırdı. Deniz, ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ adlı dizi için iki hafta önce rekor bir ücrete imza attı.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre oyuncu, yapımcılığını O3 Turkey’in üst-lendiği dizi için bölüm başına 96 bin TL’ye anlaştı. Bir sezonluk ödemenin geçen ay peşin yapıldığı öğrenildi. Deniz’in dizideki partneri olarak Belçim Bilgin’in adı geçiyor.



Show TV’de yayınlanacağı konuşulan dizinin yönetmenliğini ise ‘Ya Sonra’ filminde ve ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam’ dizisinde birlikte çalıştığı Altan Dönmez yapacak.

Yaza film çekecek

Özcan Deniz, ‘Karagül’ün sezon finalinde son kez ekrana gelecek. Şükrü Avşar’la ortaklığı devam eden Deniz, yazın çekeceği filmin hazırlıklarına devam ediyor.

Konuşulan ücretler:

Necati Şaşmaz: 80 bin TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 70 bin TL

Halit Ergenç: 60 bin TL

Kenan İmirzalıoğlu: 60 bin TL

Erkan Petekkaya: 55 bin TL

Burak Özçivit: 30 bin TL

Okan Yalabık: 25 bin TL