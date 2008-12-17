Özcan Deniz'e biseksüel testi yapılmayacak

Şebnem Schaeffer'ın iki yıldır süren hakaret davasında eski sevgilisi Deniz hakkında istediği test talebi mahkeme tarafından reddedildi



Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer arasında yıllardır süren hakaret davasında sular durulmuyor. Her şey Şebnem Schaeffer’ın katıldığı bir televizyon programında Özcan Deniz için “O da biseksüel” sözleriyle başladı.



Bunun üzerine ünlü şarkıcı, Scheaffer hakkında hakaret davası açtı. 2 yıldır süren dava geçtiğimiz aylarda yeni bir boyut kazanmıştı. Schaeffer’ın avukatı İbrahim Fırat mahkemeden Deniz’in ’biseksüel’olup olmadığının tespit edilmesini isteyerek herkesi şaşırttı. Bu talebin mahkemece kabul edilmeyeceğini söyleyen Özcan Deniz’in avukatı Oğuz Müftüoğlu sonunda haklı çıktı.



Dün görülen duruşmaya konuyla ilgili olarak 27 sayfalık bir dilekçe sunan Deniz’in avukatı Oğuz Müftüoğlu, talebin reddini istedi. Hakim, dosya kapsamı dikkate alınarak talebin reddine karar verdi. Gerekçe olarak “Bu davanın konusu bu değildir” diyen mahkeme, ünlü mankenin test isteğini kabul etmedi. Duruşma 29 Aralık’a ertelendi.