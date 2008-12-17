T24 LogoT24 Logo
Magazin

Özcan Deniz'e biseksüel testi yapılmayacak

Şebnem Schaeffer'ın iki yıldır süren hakaret davasında eski sevgilisi Deniz hakkında istediği test talebi mahkeme tarafından reddedildi

17 Aralık 2008 02:00

Şebnem Schaeffer'ın iki yıldır süren hakaret davasında eski sevgilisi Deniz hakkında  istediği test talebi mahkeme tarafından reddedildi

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer arasında yıllardır süren hakaret davasında sular durulmuyor. Her şey Şebnem Schaeffer’ın katıldığı bir televizyon programında Özcan Deniz için “O da biseksüel” sözleriyle başladı.

Bunun üzerine ünlü şarkıcı, Scheaffer hakkında hakaret davası açtı. 2 yıldır süren dava geçtiğimiz aylarda yeni bir boyut kazanmıştı. Schaeffer’ın avukatı İbrahim Fırat mahkemeden Deniz’in ’biseksüel’olup olmadığının tespit edilmesini isteyerek herkesi şaşırttı. Bu talebin mahkemece kabul edilmeyeceğini söyleyen Özcan Deniz’in avukatı Oğuz Müftüoğlu sonunda haklı çıktı.

Dün görülen duruşmaya konuyla ilgili olarak 27 sayfalık bir dilekçe sunan Deniz’in avukatı Oğuz Müftüoğlu, talebin reddini istedi. Hakim, dosya kapsamı dikkate alınarak talebin reddine karar verdi. Gerekçe olarak “Bu davanın konusu bu değildir” diyen mahkeme, ünlü mankenin test isteğini kabul etmedi. Duruşma 29 Aralık’a ertelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24