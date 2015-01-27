Özcan Deniz’den korsan isyanı: Madem korsanını basıyorsun, bari orijinal kapağı kullan!

Hem oynadığı hem de yönettiği filmi Su ve Ateş'in korsan CD'sinin kapağında Yasemin Allen yerine Ömür Gedik'in fotoğrafını görmesi Özcan Deniz'i güldürdü ve isyan ettirdi.

Özcan Deniz, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla korsanın ne boyuta geldiğini gözler önüne serdi.

'Bari orijinal kapağı kullan'

Instagram hesabından korsan kapağın fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, "Bu ne be abi! güleyim mi ağlayayım mı bilemedim! :) madem korsanını basıyorsun bari orijinal kapağı kullan:)" yorumunda bulundu.