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Özcan Deniz'den gay çıkışı!

'Fahriye Evcen haklı doğru insan değilmişsin' tweet'i atınca Özcan Deniz'i kızdırdı...

14 Aralık 2012 17:30

Başrolünü oynadığı "Bir Zamanlar Osmanlı" dizisi TRT tarafından hem reytingleri beklentiyi karşılamadığı, hem de ana karakterlerinden Patrona Halil'i canlandıran Fırat Tanış'ın ayrılmasının ardından bitirilen Özcan Deniz, twitter 'dan bir takipçisine ateş püskürdü.

Dizi yayından kaldırılınca Başbakan'dan yardım isteyen Deniz'e takipçisi "Hangi siyaset bilgi ve etiğiniz var ki tamamen politik bir kavga için yapılan dandik dizi için Başbakanım diye rica ediyorsunuz? Neyin peşindesin yalaka insan, vergilerimizi yeterince yiyemedin mi? Fahriye Evcen haklı doğru insan değilmişsin" tweet'i  Özcan Deniz'i kızdırdı. Uzunca süre takipçisiyle tartışan Deniz, hızını alamayıp karşı tarafın "Mutlu etmiş doğru insan" sözüne karşılık "Bu sözler seni gay durumuna düşürmüş. Sanki beni düşünmüşsün de sonradan hayal kırıklığı yaşamışsın gibi. Neyse bir gün hayat seni de insan yapar diye umuyorum. Yoksa senden nasil faydalanırız ki?" cevabını verdi. (Medyafaresi.com)

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