Özcan Deniz oğlu Kuzey'in velayetini almak için Feyza Aktan'a dava açtı

Şarkıcı, yönetmen Özcan Deniz ile geçen yıl boşandığı eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Deniz, geçen günlerde kendisine ait evi gasp ettiği gerekçesiyle Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü sanatçı şikâyetinin ardından Aktan’a 2 yaşındaki çocuğu Kuzey'in velayetini almak için dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde eski eşine velayetin değiştirilmesi için dava açan Deniz, çocuğunun velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesini istedi. Özcan Deniz, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme, Deniz’in talebini kabul ederek davaya yayın yasağı kararı verdi.

"Korkma oğlum, uzun bir yol bu"

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın, "İftiralar artık çekilmez bir hal aldı" açıklamasına cevap vermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Deniz, şunları yazmıştı:

"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam. Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."