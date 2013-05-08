T24 LogoT24 Logo
Magazin

Özcan Deniz mezarlıkta soyuldu

Kabir ziyaretine giden Özcan Deniz'in, arabasının camı kırılarak tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü ve şapkasının bulunduğu, bin 500 lira değerindeki çantasının çalındı

08 Mayıs 2013 15:55

Şarkıcı Özcan Deniz, dedesi İhsan Aksoy ve anneannesi Fadile Aksoy'un mezarlarını ziyaret için Aydın'a geldi. Şarkıcı, otomobilini Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Tellidede Mezarlığı'nın yanına park edip, kabir ziyaretine gitti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık yarım saat mezarlıkta kalan Deniz, döndüğünde otomobilin sağ arka kelebek camının kırılıp, içinde tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü ve şapkasının bulunduğu, bin 500 lira değerindeki çantasının çalındığını fark edip, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Özcan Deniz'in yaklaşık 6 bin liralık eşyasını çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'nde ifadesine başvurulan Deniz, hırsızlık nedeniyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

özcan denizmezarlıksoygunhırsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24