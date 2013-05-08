Özcan Deniz mezarlıkta soyuldu

Şarkıcı Özcan Deniz, dedesi İhsan Aksoy ve anneannesi Fadile Aksoy'un mezarlarını ziyaret için Aydın'a geldi. Şarkıcı, otomobilini Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Tellidede Mezarlığı'nın yanına park edip, kabir ziyaretine gitti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık yarım saat mezarlıkta kalan Deniz, döndüğünde otomobilin sağ arka kelebek camının kırılıp, içinde tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü ve şapkasının bulunduğu, bin 500 lira değerindeki çantasının çalındığını fark edip, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Özcan Deniz'in yaklaşık 6 bin liralık eşyasını çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'nde ifadesine başvurulan Deniz, hırsızlık nedeniyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.