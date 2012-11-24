Özcan Deniz: Mahsun da ben de gaza gelmeyiz

Sanatçı Özcan Deniz, kendi Twitter hesabından ''Mahsun Kırmızıgül'den daha iyi yönetmensin'' şeklindeki mesajı paylaşmasıyla ilgili olarak “Organizasyoncum reetweet yapmış. Ne Mahsun öyle cahilce bir gaza gelir ne de ben” dedi.



Yönetmenliğini yaptığı ve oyuncu olarak yer aldığı ''Evim Sensin'' filminin galası için Konya'ya gelen Özcan Deniz, açıklamalarda bulundu.

Deniz, ''Yönetmenlik benim için hobi, zevk, heves gibi basit cümlelerle adlandırılamaz. Bu artık benim işim'' dedi.

Filmin en çok izlenen filmler arasında yer almasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Deniz, Şu an 1,5 milyonu geçtik. Ben sadece işime konsantre oluyorum. Evim Sensin 10. sinema filmim. Kendi jenerasyonumun en fazla film çeken adamıyım. Benimle yan yana koyacağınız birçok insandan sayı olarak farkım var. Yönetmenlik benim için hobi, zevk, heves gibi basit cümlelerle adlandırılamaz. Bu artık benim işim'' dedi.

Türkiye'de potansiyel olmasına rağmen nüfusun 10'da 1'inin sinema izlediğini vurgulayan Deniz, ''Türk sineması bence gerçek seyircisini hala yakalayamadı. Bir filmi 1 milyon kişi izlediğinde, 'bu film iş yaptı' diyoruz. Bunu başarı olarak görmemeliyiz. Filmlerimizin gişesi hala çok az. Bunda yapımcının da sinema üretenin de hatası olabilir. Bu durumu seyirciye yüklemenin anlamı yok'' ifadelerini kullandı.

Sinema ve müziği beraber yürütmenin kendisini yormaya başladığını ifade eden Deniz, “Konser sayısı ya da albüm sayısı azalabilir'' diye konuştu.

Bir hayranının Twitter'dan attığı ''Mahsun Kırmızıgül'den daha iyi yönetmensin'' tweetini 102 bin takipçisiyle paylaştığı iddiasına da değinen Deniz, şunları söyledi:

''Benim sosyal medyamı organize eden biri var. Retweetleri ben yapmıyorum. Bir hayranımız bir şey yazmış. Organizasyoncum günde en az yüzlerce retweet yapıyor. Onu da retweetlerin arasına katmış. Bir yanlışlık var. Ne Mahsun öyle cahilce bir gaza gelir ne de ben. Öyle saçmalık olabilir mi.''