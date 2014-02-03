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Özcan Deniz: Kadınlar ahlaksız erkek sever

Yanlızlıktan şikayet eden Özcan Deniz, 'Yemin ediyorum yalnızlıktan geberiyorum' dedi

03 Şubat 2014 11:43

İki yıl aradan sonra İstanbul’da konser veren Özcan Deniz bir ara sahnede, kadın ve erkek ilişkileriyle ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Deniz, "Kadınlar, erkeğin zeki, çevik ve ahlaksızını sever. Ahlaklı olacağım diye uğraşma, gecenin sonunda hesabı öder gidersin. Ben zaten düzgün adamdım ama bir süredir artık daha da düzgün olmaya karar verdim" dedi.

İki yıl aradan sonra İstanbul’da sahne programı yapan Özcan Deniz, konuklarını coşturdu. Deniz sahnelerden uzak kalmasıyla ilgili olarak, “Bu süre içinde filmler yaptım. Malum serde artistlik var. Şarkı söylemeyince dilimiz şişti. Dilimizin şişini, kulaklarımızın pasını inşallah bu gece alacağız. Ben de sizi çok özledim. Burada her şeyden arının. Evlerinize huzurlu ve mutlu bir şekilde kelebek gibi gidin. Su bile içseniz, söyleyeceğim şarkılarla ben onun kanınıza hızla karışmasını sağlayacağım. Hayat zaten yeterince acı, dert dolu. Hele Türkiye’de sorunlar hiç bitmiyor. Söyleyeceğim şarkılarla dertlerinize derman olacağım” dedi.

 

‘Hesabı öder, gidersin’

 

Sevilen şarkılarını ardı ardına söyleyen Deniz, bir ara sahneden, “Kadınlar, erkeğin zeki, çevik ve ahlaksızını sever. Ahlaklı olacağım diye uğraşma, gecenin sonunda hesabı öder gidersin. Ben zaten düzgün adamdım ama bir süredir artık daha da düzgün olmaya karar verdim. Yemin ediyorum yalnızlıktan geberiyorum” diye konuştu.

 

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