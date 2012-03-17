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Özcan Deniz ile Erol Köse'nin gay polemiği

Yapımcı Erol Köse eşcinsel olduğunu ileri sürdüğü isimleri yayınladı

17 Mart 2012 21:53

 

T24 - Şarkıcı Özcan Deniz ile yapımcı Erol Köse'nin eşcinsellik iddialarına karşı Twitter'dan yanıt verdi

Sosyal medya Twitter üzerinden kendi hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuran yapımcı Erol Köse eşcinsel olduğunu ileri sürdüğü isimleri yayınladı. Bu listede ismi geçen ünlüler ise şöyle; Halil Ergün, Fikret Hakan ve Ferdi Özbeğen, Ali Poyrazoğlu ve Özcan Deniz.

Köse'nin iddiaları üzerine Özcan Deniz twitter'dan yanıt verdi. Özcan Deniz şunları söyledi : "Sevgili Erol Köse umut ediyor olabilirsin ama üzgünüm, değilim. Bir gün erkeklerden hoslanmaya baslarsam ilk senden baslayacağım. Sözüm söz."

 

 

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