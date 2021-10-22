Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddete uğradığını iddia etmişti; güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasının bugün dördüncü duruşması görüldü. 3 tanığın dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelenirken ikilinin daha önce yaşadığı bir kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Aktan, Deniz'e önce peş peşe tokat atıyor sonra da oyuncunun tişörtünü yırtıyor. Feyza Aktan görüntülerle ilgili "pişman değilim" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Deniz, geçen günlerde oğlunu almak için Aktan'ın evine gittiği ancak eski eşi tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayla ilgili şikâyetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Feyza Aktan'dan açıklama

Özcan Deniz’e attığı tokatla gündeme oturan Feyza Aktan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Aktan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler”