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Özcan Deniz dizi setinde kaburgasını çatlattı

Özcan Deniz, Aşk Yakar dizisinin bir sahnesinde göğsüne aldığı bir darbe nedeniyle kaburgasını çatlatmış.

05 Mart 2009 02:00

Özcan Deniz, Aşk Yakar dizisinin bir sahnesinde göğsüne aldığı bir darbe nedeniyle kaburgasını çatlatmış.

Dizinin bir kavga sahnesinin çekimlerinde aldığı darbe sonucu kaburgalarından biri çatlayan Özcan Deniz'in yaralandığı bölüm, dün akşam yayınlandı.

Nazlı'nın hapisten çıkmasını sevinçle bekleyen Mustafa, cezaevinin kapısının önünde bir yıkım daha yaşar. Nazlı, onda kalan son hatıra olan kolyeyi de Mustafa'ya vererek Savcı ile birlikte uzaklaşır. Bu durum Mustafa'yı derinden sarsar ve Nazlı'nın kendisini silahla yaraladığı Safiye Hatun'a koşarak herşeyin düzelmesi için dilekte bulunur.

İçindeki acıyı bastıramayan Mustafa, bahisle dövüş yapılan bir yerde ringe fırlayarak hıncını rakibinden çıkarmaya çalışır.

İşte bu sert dövüşün yaşandığı sahne sırasında Özcan Deniz kaburgasına bir darbe alır. Oyuncuların sahneye kendilerini kaptırmaları nedeniyle darbelerin sertliği ve gerçekliği de kameraya yansımış. Özcan Deniz'in uçan tekmeler savurduğu dövüş sahnesi sırasında göğsünü tutması da acısına rağmen oyununa devam ettiğini gösteriyor. Yani Deniz, rol gereği değil, gerçekten acı çektiği için göğsünü

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