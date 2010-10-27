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Yaşam

ÖZCAN: BÜTÇE HABERLERİ KOMİK   ERZURUM (A.A)

27 Ekim 2010 19:31

-ÖZCAN: BÜTÇE HABERLERİ KOMİK   ERZURUM (A.A) - 27.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, başörtülü öğrencilerin derslere girmesine izin verilen üniversitelere daha fazla bütçe ayrıldığı yönündeki haberlerle  ilgili, ''Benim son zamanlarda duyduğum en komik haber'' dedi. Muş Alparslan Üniversitesinin 2010-2011 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Muş'a gelen YÖK Başkanı Özcan, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özcan, bir gazetecinin, ''Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığınız görüşmede, türban konusu gündeme geldi mi?'' sorusu üzerine, ''Hayır öyle bir konu gündeme getirilmedi. Cumhurbaşkanı ile her ay yaptığımız rutin toplantıydı. Çeşitli konular görüşüldü'' dedi. Prof. Dr. Özcan, başörtülü öğrencilerin derslere girmesine izin verilen üniversitelere daha fazla bütçe ayrıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de ''Benim son zamanlarda duyduğum en komik haber. Üniversitelerin bütçesi henüz onaylanmadı. Bütçe bazı kriterlerle belirlenir'' diye konuştu. Daha sonra, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç'ı makamında ziyaret eden Özcan'a, burada üniversiteyle ilgili brifing verildi.  

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