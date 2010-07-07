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Yaşam

ÖZCAN: ''BİLEREK DEĞİŞTİRMİYORUZ'' ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 19:44

-ÖZCAN: ''BİLEREK DEĞİŞTİRMİYORUZ'' ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Marmara Üniversitesi'ndeki seçimde en fazla oy alan Prof. Dr. Necla Pur'un Cumhurbaşkanı'na gönderilen listede ilk sırada yer almaması ve Giresun Üniversitesinde yapılan seçimlerde en fazla oy alan iki rektör adayının Cumhurbaşkanına gönderilen listeye konulmaması nedeniyle gösterilen tepkilerle ilişkin, ''Biz oylama yapıyoruz burada, bilerek değiştirmiyoruz. Herkes hür iradesiyle oy veriyor'' dedi. Özcan, üniversitelerdeki seçimlerde en fazla oy alan 6 adayın isminin YÖK'e bildirildiğini anımsattı. YÖK Genel Kurulu toplantısında da her bir üniversite için bu adaylar arasından Cumhurbaşkanı'na sunulacak 3 isim belirlendiğini anlatan Özcan, bu isimler belirlenirken YÖK üyeleri arasında oylama yapıldığını kaydetti.  Özcan, ''Biz oylama yapıyoruz burada, bilerek değiştirmiyoruz. Herkes hür iradesiyle oy veriyor'' diye konuştu. -SEÇİMİN KARAKTERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ''- Öte yandan, YÖK Başkanı Özcan, rektörlük seçimi ile ilgili yeni düzenlemeye gidilebileceğini bildirdi. Bu konuda biri anayasa diğeri de kanun değişikliği olmak üzere iki seçenek bulunduğunu belirten Özcan,  anayasa değişikliği gerektiren sürecin biraz zor olduğunu söyledi. Özcan, ''Diğeri de anayasa değişikliği gerektirmeyen bir süreç. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun içinde bazı hususları kolaylaştırıcı, daha doğrusu sistemi düzeltecek önlemler alabiliriz. Herhalde ikincisi daha uygun'' diye konuştu. Nasıl bir yöntem olacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti: ''Seçim olabilir ama seçimin karakterini değiştirebiliriz. 6 aday belirlemek yerine başka bir seçim sistemi getirip iki adayın en sona kalması ve onlardan birinin oylanması gibi...  Ayrıca bir de seçici kurul belirleyebilir. Bu seçici kurul vakıf üniversitelerindeki mütevelli heyet benzeri bir kurul olur ve bu kurul seçer.'' Özcan, seçici kurulda sivil toplum kuruluşları ile yerel kuruluşlar ve kamu kurumlarının temsilcilerinin de yer alabileceğini belirterek, ''Kimlerden olabileceğini söyleyelim onlar da seçimlerini kendi yapsın'' diye konuştu.

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