-ÖZCAN: ALTIN ÇAĞIMIZI YAŞIYORUZ ARDAHAN (A.A) - 09.05.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'ün her yönüyle geliştiğini belirterek, ''Şu an sevinerek söyleyeyim, altın çağımızı yaşıyoruz'' dedi. Kafkasya Üniversiteler Birliği 1. Olağan Kongresi, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, Ardahan Aşık Şenlik Salonu'nda yapıldı. Kongrenin açılış törenine, 6 Ülkeden 21 üniversite temsilcisi ile YÖK Başkanı Özcan, Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve akademisyenler katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, başta demokrasisi olmak üzere her yönüyle geliştiğini söyledi. YÖK'ün de her yönüyle geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini ifade eden Özcan, ''Toplam üniversite sayımız, 2005'de 77 iken, bugün bu sayı 165'e yükselmiştir. Türkiye'de üniversitesi bulunmayan il kalmamıştır'' dedi. YÖK'ün, geçmişte Cumhurbaşkanı başta olmak üzere her kesimle kavgalı olduğunu ifade eden Özcan, ''Sevinerek söylüyorum; yükseköğretim olarak çok iyi şeyler, iyileşmeler ve ilerlemeler yaşıyoruz. Daha önceleri kavgalı olan bir YÖK ile yaşanan kaotik bir ortamda, elbette ki üniversitelerin asli işlevi olan bilim ve araştırma yapmaya yoğunlaşmak mümkün olmamıştır. Biz şu an sevinerek söyleyeyim, altın çağımızı yaşıyoruz'' diye konuştu. -DENKLİK PROBLEMİ- YÖK'te kökleşmiş teamüllere rağmen denklik olayını da kaldırmaya çalıştıklarını bildiren Prof. Dr. Özcan, ''Çünkü denklik olayı bu tür ilişkilerde engeldir. Dolayısıyla öğrenci alışverişi yapamazsınız, yolunuz kapanır. Biz bunu aşmaya, kaldırmaya çalışıyoruz'' dedi.