Özberk, 3.5 aylık hamile

1 yıl erteledik

Erkek olacak

Kardeş istiyoruz

Mesleğe ara veriyorum

“Çemberimde Gül Oya” dizisiyle milyonların tanıdığı bir oyuncu haline gelen, Cem Yılmaz’lı “G.O.R.A” ile de oyunculuktaki gücünü ispatlayan Özge Özberk, son dönemde “Yol Arkadaşım” dizisiyle adından söz ettirdi. ışte tam da bu dizinin çekimleri sebebiyle, ne zamandır çok istedikleri bebek planlarını erteleyen Özberk, sonunda hayaline kavuştu.3,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, annelik heyecanını şöyle anlattı: “Zaten bir bebeğimiz olmasını çok istiyorduk. ‘Yol Arkadaşım’ın çekimleri olmasaydı, daha erken zamanda bir bebeğimiz olabilirdi ama bir yıl ertelemek zorunda kaldık. Dizinin çekimleri temmuzda bitti, ben ağustosta hamile kaldım!”Sorunsuz bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Özberk, bebeğin cinsiyetini ise ilk kez Hafta Sonu dergisiyle paylaştı: “İlk üç ay riskli dönem diye kimseye söylemeyi doğru bulmadık. Ama çok şükür 3,5 aylık oldu bebeğimiz... Bugün doktor kontrolümüz vardı ve bebeğin erkek olduğunu öğrendik. İlk kez sizinle paylaşıyorum. Çok heyecanlım. Eşim Hayim de çok heyecanlı. Hamilelikle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorum, bulantım bile yok. Umarım dokuz ay böyle sorunsuz devam eder.”Eşinin ‘mükemmel bir baba’ olacağına inandığını söyleyen Özberk, “Hayim, bebeğe ve bana karşı çok ilgili. ‘Ağır kaldırma’ diyor. Özellikle yediklerime çok dikkat ediyor” diye konuştu. Güzel oyuncu, bebeğe ileride bir kardeş istediklerini de ekledi: “Kız ya da erkek olması önemli değil. Oğlumuz olacağını öğrendik, umarım bir sonraki kız olur. Ama en önemlisi sağlığı.”Özge Özberk’in planı, doğuma kadar çalışmamak. Hatta sonrasında da bir yıl kadar mesleğine ara verebilir: “Dört, beş senedir çok yoruldum. ‘Çemberimde Gül Oya’dan beri çok yoğun çalıştım. Mart sonuna denk gelecek doğum... O zamana kadar dinleneceğim. Bebeğin ilk senesinde de yalnız bırakmak istemiyorum onu ama plan yapmak da istemiyorum.”