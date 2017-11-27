Özbek'ten net çıkış: "Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok"

\"Derbi ligdeki 34 maçtan birisi\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor\'un takımdan gönderileceğine dair haberlerle ilgili olarak \"Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok\" dedi. Galatasaray E-Spor takımının 1905 GSYİAD\'a devredilmesiyle ilgili düzenlenen toplantıda basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçına da değindi.

Galatasaray E-Spor takımının 1905 GSYİAD\'a devredilmesiyle ilgili düzenlenen toplantıya 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ile birlikte katılan ve burada basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, \"Türkiye\'de teknik direktörünün ne zaman geleceği, ne zaman gideceği en çok konuşulan kulüp Galatasaray\'dır herhalde. Haftalarca antrenörü eleştirilen, ne zaman gideceği konuşulan başka bir takım yok. Değerlendirmeyi taraftarımıza bırakıyorum. Tudor eleştiriliyor ama takım lider\" dedi.

Haftalardır Tudor konusunun yazıldığını söyleyen Dursun Özbek, \"Birçok mecrada benim ağzımdan yazılıyor. Böyle bir yorumda bulunmadım. Bir takım düşünün ligde lider, en çok gol atan takım. Ligin ilk haftasından beri lider. Lig uzun bir maraton. Münferit sonuçlar üzerinden antrenörün değerlendirilmesi, Galatasaray\'a zarar veriyor. Ne yönetim kurulu, ne de başkanın hiç kafasından geçmeyen bir konu bu. Koskoca Türkiye liginde haftalarca antrenörü eleştirilen başka bir konu yok. Bunun değerlendirmesini Galatasaray taraftarına bırakıyorum ve basının da özeleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. 20\'ye yakın maç var ve takım lider. Bunun üzerinden antrenörün ne zaman gönderileceği konusu gündemden düşmeli. Galatasaray\'ın takım performansını etkileyeceğini düşünüyorum bu konunun. Galatasaray dostu yorumcular bunu konuşmamalı, Galatasaray dostu olmayan yorumcular bunları konuşmaya devam edebilir. Maçtaki taktik hatalarının eleştirilmesi normal. Ama zirvedeki bir takımın hocasının haftalarca ne zaman gideceği haberinin yapılması maksatlı. Bunu tartışanların muradı nedir, bunu kendi kendinize sorun. Galatasaray, oyuncularıyla, hocasıyla, teknik kadrosuyla şampiyonluğa koşan bir takım. Bu tartışmaların takımın performansını yıpratmasına müsaade etmeyeceğim. Bugüne kadar ağzımdan birçok şey yazıldı ama hiçbirini ben söylemedim. Biz yolumuza devam ediyoruz ve başarı skalamızı yukarı çekeceğiz. Son maçta 40 bine yakın seyirciyle oynadık. Demek ki Galatasaray taraftarı başka bir taraftar. Çok büyük bir teşekkürü hak ediyorlar\" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçına da değinen Özbek; \"Ezeli rekabetten kaynaklı önemli bir maç. Derbi ligdeki 34 maçtan biri. 100 seneyi aşkındır iki takım maç yapıyor. Bu da onlardan birisi. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ezeli rekabetin büyüklüğü burada. Galatasaray da hazırlıklarını sürdürüyor. Keyifli bir maç olacak. İzleyenler de büyük keyif alacaktır diye düşünüyorum\" dedi. Maçla ilgili tahmini sorulan Özbek, \"Falcılık yapmamı istiyorsunuz. Bugünkü lige bakarsanız ligdeki bütün takımlar birbirini yenebilecek seviyede. Galatasaray ile Beşiktaş\'ın oynayacağı maçın ehemmiyeti, rekabetin 100 yılı aşkın olması. İki takım da birbirini defalarca yenmiş ve berabere kalmış. 3 ihtimalli sonuç her zaman gündemdedir. Sonuç sahada çıkacaktır. İki takım için de önemli maç. Performansını daha iyi gösteren galibiyete uzanacaktır\" açıklamasını yaptı.

\"GALATASARAY, TÜRKİYE\'DE 500 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN BİR EĞİTİM KURUMUNDAN DOĞMUŞ BİR KULÜPTÜR\"

Feghouli konusunda Galatasaray\'ın gerekli tepkiyi göstermediğiyle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Özbek, \"Feghouli konusunda Galatasaray tepkisini hukuki merciler bazında göstermiştir. Karara itiraz edildi. Karara itiraz edilmedi demek yanlış. Yönetim kurulu olarak hukuki yolları kullanarak bütün itirazı yaptık. Galatasaray\'ı kale almayan hiçbir federasyon olamaz. Galatasaray, Türkiye\'nin en büyük kulübüdür. Hukuk çerçevesinde biz itirazımızı yaptık. Galatasaray, Türkiye\'de 500 yıllık geçmişi olan bir eğitim kurumundan doğmuş bir kulüptür. Biz her zaman hukukun bize gösterdiği yolda gideriz. Galatasaray\'ın haklarını sonuna kadar savunuruz ama hukuki yollardan savunuruz\" diyerek sözlerini tamamladı.

E-SPOR/GSYİAD ORTAKLIĞI

Özbek: \"Bu ortaklığa ihtiyaç vardı\"

Öztürk: \"Basketbolun, voleybolun önüne geçti\"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, böylesine bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu belirterek, \"Daha önceki dönemde ismi E-Spor olmasına rağmen bu, dijital ortamda bir strateji oyunu durumunda. Dolayısıyla dünyada bu iş kulüplerin önderliğinde ancak kulüplere destek olan sponsorların ya da onların yardımcı kurumlarının faaliyeti altında. Galatasaray\'ın daha üst seviyede faaliyet göstermesi ve başarı sağlaması için böyle bir ortaklığa ihtiyaç vardı. GSYİAD ile daha üst seviyeye taşıyacağımızı düşündüğümüz için böyle bir ortaklığa gitme gereği duyduk\" dedi.

E-Spor\'un Türkiye\'de basketbol ve voleybolun önüne geçtiğini belirten 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ise \"Çok şanslıyız ki böylesine vizyonu geniş bir başkanımız var. Her gün medyada değişik şeyler okuyoruz. TL alıp döviz ödüyoruz derken bir anda Bitcoin diye bir şey çıktı ve anormal değerlere ulaştı. Bankaya gitmeden para transferi yapıyoruz. Elimize bilet almadan QR koduyla uçağa biniyoruz. Sadece Türkiye\'de 4 milyon kişi E-Spor\'la ilgileniyor. Artık bilgisayarlar bile bu oyunlar için özel olarak üretiliyor. Galatasaray da bunun içinde yer alacak. Başkanımıza bize güvendiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunu ileri noktalara taşıyacağız. Yayıncılık tarafındaki mesleğim gereğince dijitali yakından takip ediyorum. Dijitalin bir geçmişi yok, geleceğin konusu. Başkan ve kulübün konsantrasyonu çok farklı. Bugün e-spor toplantısındayız ama aklımızda önümüzdeki maç var. Galatasaray Kulübü, Türkiye\'deki birçok holdingden daha büyük. Bunların arasında yeni gelecek konulara kulübün bir anda konsantre olması kolay değil. Türkiye\'de şu anda para konuşulmayan tek kulüp Galatasaray. Bir rakibimizin borcu 2 milyarı geçmiş durumda. Kulübün başkanı diyro ki ben sihirbaz değilim, bana para zormayın futbol sorun diyor. Diğer kulübün başkanı başka sıkıntılarla uğraşıyor. Biz burada başkanımıza destek olacağız. 33 milyon kişinin 4 milyon aktif kişisinin Galatasaray\'a kazandırılması için çalışacağız. Biz proje kuruluşuyuz. Bunu başarıp yeni projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz\" açıklamalarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreni

-Dursun Özbek ve Metin Öztürk açıklamalar

(FOTOĞRAFLI)