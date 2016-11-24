"Özbekistan'ın hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Kerimov'un kızı zehirlenerek öldürüldü" iddiası

Özbekistan'ın Eylül'de hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un aylardır ortalıkta görünmeyen büyük kızı Gülnara Kerimova’nın (44) zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Orta Asya'dan verdiği haberlerle tanınan "Tsentr-1" adlı site tarafından ortaya atılan ve bir Özbek ulusal güvenlik servisi görevlisine dayandırılan iddiaya göre, zehirlenerek öldürülen Gülnara Kerimova 5 Kasım’da Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te toprağa verildi. Mezarın başka biri tarafından bulunmaması için de yerle bir edildiği öne sürüldü.

Söz konusu kaynak, Kerimova'nın defin sürecine bizzat şahit olduğunu iddia etti.

Bir aile ferdi de Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Kerimova ile ilgili iddiaları yalanladı.

Zorla akıl hastanesi kapatıldığı öne sürülmüştü

Aylardır kamuoyunun karşısına geçmeyen ve tek bir fotoğrafı dahi yayımlanmayan Kerimova, babasının Eylül ayındaki cenaze törenine de katılmamıştı.

Ekim ayında basına yansıyan iddialarda; Kerimova'nın, babası İslam Kerimov öldükten sonra başkanlık koltuğuna oturan 59 yaşındaki Şevket Mirziyoyev tarafından zorla akıl hastanesine kapatıldığı öne sürülmüştü.

Kerimov kızını ev hapsine aldırmıştı

Bir dönemin ‘dokunulamaz’ isimlerinden Gülnara Kerimova, son yıllarda uluslararası medyaya yaptığı açıklamalarda, annesi ve kız kardeşine açıktan cephe almıştı. Onları büyücülükle suçlayan Kerimova, ülkenin istihbarat şefinin babasının yerinde gözü olduğunu savunmuştu. Ticari faaliyetleriyle ilgili birçok skandal ortaya çıkan Kerimova hakkında rüşvet, kara para aklama gibi suçlamalarla hakkında soruşturma açılmıştı. Ayrıca, Gülnara’nın ortaya çıkan yarı çıplak fotoğrafları da babasının öfkesini artırmıştı. Bu gelişmeler sonucunda o döneme kadar babasının varisi olarak görülen Gülnara ev hapsine alınmıştı.

İş kadını, şarkıcı, hayır kurumları yöneticisi, diplomat, modacı, medya patronu, oyuncugibi birçok sıfata sahip olan ve lüks hayat tarzıyla tanınan Gülnara, sık sık partilerde ünlü oyuncu ve müzisyenlerle boy gösteriyordu. Kerimov’un iki kızı ve bir oğlu bulunuyor. Kerimov, ilk evliliğinden olan oğlunu pek yakınında tutmuyordu. Medyanın da ilgisi Özbek siyasetçinin kızları Gülnara (44) ve Lola’nın (38) üzerindeydi. Ancak iki kız kardeş birbirleriyle yıllardır konuşmuyor.