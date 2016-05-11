Özbekistan'da öğretmen maaşları civcivle ödendi

Özbekistan'daki Nukus kentinde yeterli bütçe olmadığı için öğretmen maaşları nakit yerine civcivle ödendi.

ABD Destekli Radyo Ozodlik'in haberine göre özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde bulunan Nukus kentinde yetkililer maaşları para yerine civcivle ödedi.

Radyoya konuşan öğretmenlerden biri durumu "utanç verici" diye tanımladı ve "Geçen yıl da maaşları patates, havuç ve balkabağıyla ödediler. Bu yıl da para yerine civciv veriyorlar. Bize civciv lazım olsaydı pazardan alırdık" dedi.

Civcivlerin tanesinin 2,5 ABD Doları sayıldığını söyleyen bir başka kaynak da bunun pazardaki civciv fiyatlarının iki katından fazla olduğunu anlattı.

'Vitamin alırız'

Bir diğer Özbek de şaka yaptı ve "Bunda ne sorun var? Kahvaltıda tavuk çorbası, öğlen tavuk kızartması ve akşam da tavuk yeriz. Hiz olmazsa vitamin alırız" dedi.

Özbekistan'da medya sıkı bir şekilde denetleniyor ve yabancı medyaya konuşanlar bunu genellikle isimlerinin gizli kalması koşuluyla yapıyor.

Ülke uzun yıllardır nakit sıkıntısı çekiyor. Bu nedenle maaş ödemelerinde ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bu ay başında devlet memurları bankalarda para olmadığı için iki aydır maaş alamadıklarından şikayet etmişti.