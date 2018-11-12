Özbekistan'da kripto anlaşmazlıkları için tahkim kurulacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Özbekistan yönetimi, kripto para birimleri anlaşmazlıklarına ilişkin bir tahkim mekanizması kuracak.

Özbekistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı altında kurulacak olan Taşkent Uluslararası Tahkim Merkezi (Tashkent International Arbitration Center / TIAC) yatırımlar, fikri mülkiyet hakları ve kripto teknolojilerine yönelik anlaşmazlıkların çözümü için hizmet verecek.

Özbekistan Şevket Mirziyoyev’in imzaladığı belgeye göre, TIAC yalnızca yerel şirketler arasında değil, diğer ülkelerde kayıtlı ülkeler için de hizmet vererek uluslararası düzeyde tahkim standartlarına uymayı hedefliyor.

Gazeta.uz’da yer alan habere göre, hem Özbekistan’dan hem de diğer ülkelerden kişiler arabulucu olmak için başvuruda bulunabilecek. TIAC’in vardığı kararlar, yerel yasalar ve başvuran ülkenin yasaları kapsamında geçerli olacak ve TIAC yetkilileri yaslar uyarınca anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk ve benzer yöntemleri kullanabilecek.

