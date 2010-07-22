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Dünya

ÖZBEKİSTAN'DA 2 BİN "ASIRLIK ÇINAR" TARİHE TANIKLIK EDİYOR TAŞKENT (AA)

22 Temmuz 2010 13:11

-ÖZBEKİSTAN'DA 2 BİN "ASIRLIK ÇINAR" TARİHE TANIKLIK EDİYOR TAŞKENT (AA) - 22.07.2010 - Özbekistan'da 100 yaşının üzerinde 2 bin 10 kişi bulunduğu belirtildi.  Özbek basını, 28 milyonlu nüfusa sahip Özbekistan'da 100 yaşının üzerinde 2010 insanın yaşadığını duyurdu. Yerel basında çıkan haberlerde, ülkede 100 yaşın üzerinde en fazla insanın Kaşkaderya vilayetinde bulunduğu belirtildi. Kaşkaderya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı 309. Haberlerde, 309 kişinin 287'sinin kadın, sadece 22'sinin erkek olduğu vurgulandı.  Fergana'da ise 100 yaşını dolduranların sayısının 294, Surhanderya'da 259, Andican'da 245, Namangan'da 213, Semerkant'ta 145 olduğu ifade edildi. Başkent Taşkent ise 100 yaşın üzerinde en az insanın yaşadığı kent oldu. Taşkent'te, 100 yaş üzeri sadece 17 kişi bulunuyor. Bunların da 16'sının kadın, sadece bir tanesinin erkek olduğu belirtildi.  Özbekistan'ın 28 milyonluk nüfusu içinde, 17 milyon çalışanı bulunuyor.

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