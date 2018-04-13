T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özbekistan Turizm Bakanı, Erciyes'te incelemelerde bulundu

KAYSERİ, (DHA) - ÖZBEKİSTAN Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, Erciyes’e yapılan yatırımları yerinde inceledi

13 Nisan 2018 20:11

KAYSERİ, (DHA) - ÖZBEKİSTAN Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, Erciyes’e yapılan yatırımları yerinde inceledi. Özbek Bakan, Erciyes\'e hayran kaldığını belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Özbekistan arasındaki turizm hareketliliğini geliştirmeye yönelik imzalanan \'Turizmi Geliştirme İş Birliği Anlaşması\' için Türkiye\'ye gelen Özbekistan Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, ziyaretine Erciyes’ten başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizmine yönelik yatırımların gerçekleştiği Erciyes Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Aziz Abdulhakimov’a Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı eşlik etti. Cıngı, Bakan Abdulhakimov’a, son teknoloji ile donatılmış tesisleri, pistleri, Erciyes’in sahip olduğu ulaşım, konaklama ve sosyal imkânlarını yerinde anlatarak bölgenin tarihi ve tabii güzellikleri hakkında bilgi verdi.
Erciyes’e hayran kaldığını belirten Özbekistan Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, ”Erciyes’teki bu devasa yatırımı ve turizm potansiyelini görünce çok mutlu olduk. Bizler de Özbekistan’da turizmin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Burada yapılan Erciyes Master Planı’nı örneklemek ve Erciyes A.Ş. gibi bir kurumun sahip olduğu tecrübelerden faydalanmak bizlere çok şey katacaktır. Erciyes’i model alarak ülkemiz turizmine birlikte hizmet etmekten büyük memnuniyet duyacağız\'\' dedi.
Ziyaretten dolayı Özbek Bakan Abdulhakimov’a teşekkür eden Murat Cahid Cıngı, “Bilindiği üzere Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz eliyle ortaya konan Master Plan’la, bölgemizde son yıllarda ortaya çıkan en büyük yatırımlardan birisi oldu. Ülkemizde kış turizm aydınlanmasına öncülük eden dağımız bugün Türkiye’nin en gelişmiş, dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa’daki kayak merkezleri örneğinde olduğu gibi Erciyes, profesyonel bir mantıkla Erciyes A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Özbekistan’da kış turizmi alanında yapılacak olan her türlü çalışmaya, Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi olarak edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimizle destek vermeye hazırız. Kardeş ülke Özbekistan ile ülkemiz arasında turizmin gelişmesi açısından imzalanan Turizm Geliştirme İş Birliği Anlaşması’nın da çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Sayın Bakan Abdulhakimov’un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduk. Önümüzdeki zamanlarda iki ülke için özellikle kış turizminde büyük işbirliği imkânlarının çıkacağını temenni ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHATurizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov ErciyeseBakan ErciyesGeçtiğimizTürkiyeGeliştirmeBirliği AnlaşmasıTurizm Geliştirme Bakanı Aziz AbdulhakimovErciyestenKayseri Büyükşehir BelediyesiErciyes Kayak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24