Özbekistan seçimlerinde Mirziyoyev önde

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pazar günü sandıkların saat 8'de kapanmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyoyev önde gidiyor. Seçmenler ülkeyi 28 yıl yöneten Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un 2 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından yeni cumhurbaşkanını belirlemek için Pazar günü sandık başına gitti.

Özbekistan'da Merkez Seçim Kurulu 20 milyon seçmenin yüzde 87.8'inin oy kullandığını açıkladı. Merkez Seçim Kurulu Başkanı Mirzo-Ulugbek Abdusalomov gazetecilere yaptığı açıklamada "Halkımız yüksek siyasi etkinlik gösterdi" şeklinde konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özbekistan Seçim Gözlemcisi Peter Tejler Tweeter hesabından seçim gözlemcilerinin görev başında olduğunu söyledi.

Adana'da 11'i çocuk 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilenlerden altısı tutuklandı.

Kerimov Eylül ayında geçirdiği kalp krizinde yaşamını yitirdiğinden beri cumhurbaşkanlığına vekalet eden Mirziyoyev 2003 yılında başbakanlık görevine gelmişti.

Seçimler öncesinde halkın şikayetleri için online bir forum açan Mirziyoyev, ekonomik reformlara öncelik vereceğini söyledi. Ancak Mirziyoyev'in alacağı oy miktarının yapacağı reformlarda belirleyici olacağı belirtiliyor. Kerimov yüzde 90 ya da yukarı oy alıyorken, Mirziyoyev'ın yüzde 65-70'ler civarında kalması durumunda bunun daha az merkeziyetçi kontrole sahip bir iktidar anlamına geleceği belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTR/DPA/SSB/MK