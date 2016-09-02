Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov'un 'durumu kritik'

Özbekistan hükümeti, hastanede tedavi gören Devlet Başkanı İslam Kerimov'un durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Kerimov'un Cumartesi günü felç geçirip hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Hükümetin Cuma günü yaptığı açıklamada, Kerimov'un durumunun son 24 saat içinde hızla kötüye gittiğini belirtti.

Hükümet, Pazar günü de Kerimov'un tedavi gördüğünü duyurmuş ancak ayrıntı vermemişti.

Devlet Başkanının kızı da, babası Kerimov'un beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Muhalefete yakın medya ise 78 yaşındaki Kerimov'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

BBC muhabiri Abduljalil Abdurasulov, geçmişte Devlet Başkanı'nın sağlık durumunun 'devlet sırrı gibi' korunduğunu, bu hafta hükümet tarafından yapılan açıklamalarla Özbek liderin sağlığına ilişkin ilk defa bilgi verildiğini söyledi.

Kerimov, 27 yıldan uzun süredir ülkeyi yönetiyor.

Ülkede muhalif görüşlere izin vermemesiyle bilinen Kerimov, 1989 yılında Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından Özbek Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne getirilmesinden bu yana ülkenin başında.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991'deki seçimleri kazanarak Devlet Başkanı olan Kerimov, bölgede ABD için stratejik rol üstlenmiş ülke liderlerinden birisi.

ABD'nin 2001 Afganistan harekâtında Özbekistan'ın önemli hava üslerinden birisini ABD'ye açan Kerimov, 2005'te düzenlenen bir sokak gösterisinde halkın üzerine ateş açılmasının ardından Washington'dan gelen eleştirilere tepki göstererek ABD birliklerini üsten çıkarmıştı.

2005 yılında Andijan'daki olaylarda, asker göstericilerin üzerine ateş açmış ve insan hakları örgütlerine göre olayda 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.