Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov öldü

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters haber ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Kerimov'un öldüğünü aktarırken, ölüm haberine ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

Özbek hükümeti sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kerimov'un durumunun kritik olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'de Başbakan Binali Yıldırım da hükümetin ilk 100'ünün değerlendirildiği toplantıda İslam Kerimov'un hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Özbek halkının acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Özbekistan'da Kerimov'un cenaze töreni için hazırlıklar yapıldığı haberleri geliyor. Semerkant Havaalanı'nın da Cumartesi günü kapatılacağı bildirildi.

78 yaşındaki Özbek lider Cumartesi günü hastaneye kaldırılmıştı.

Hükümetten Cuma günü yapılan son açıklama ise, Kerimov'un durumunun son 24 saat içinde hızla kötüye gittiğine işaret ediyor.

Yetkililer, Pazar günü de Kerimov'un tedavi gördüğünü duyurmuş ancak ayrıntı vermemişti.

Devlet Başkanının kızı da, babası Kerimov'un beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Muhalefete yakın medya ise 78 yaşındaki Kerimov'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

BBC muhabiri Abduljalil Abdurasulov, geçmişte Devlet Başkanı'nın sağlık durumunun 'devlet sırrı gibi' korunduğunu, bu hafta hükümet tarafından yapılan açıklamalarla Özbek liderin sağlığına ilişkin ilk defa bilgi verildiğini söyledi.

Kerimov, 27 yıldan uzun süredir ülkeyi yönetiyor.

Ülkede muhalif görüşlere izin vermemesiyle bilinen Kerimov, 1989 yılında Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından Özbek Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne getirilmesinden bu yana ülkenin başında.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991'deki seçimleri kazanarak Devlet Başkanı olan Kerimov, bölgede ABD için stratejik rol üstlenmiş ülke liderlerinden birisi.

ABD'nin 2001 Afganistan harekâtında Özbekistan'ın önemli hava üslerinden birisini ABD'ye açan Kerimov, 2005'te düzenlenen bir sokak gösterisinde halkın üzerine ateş açılmasının ardından Washington'dan gelen eleştirilere tepki göstererek ABD birliklerini üsten çıkarmıştı.

2005 yılında Andijan'daki olaylarda, asker göstericilerin üzerine ateş açmış ve insan hakları örgütlerine göre olayda 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.