Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov hastaneye kaldırıldı

Özbekistan'ın 78 yaşındaki Devlet başkanı İslam Kerimov'un Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Özbek hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi 25 yıldan fazla süredir yöneten Kerimov'un kaldırıldığı hastanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade ediliyor.

Kerimov'un neden hastaneye kaldırıldığı konusunda bir bilgi verilmezken, Associated Press haber ajansı, başkent Taşkent'teki hastane çevresinde güvenliğin birkaç kilometrelik bir kordona dönüştüğünü aktardı.

Ülkede muhalif görüşlere izin vermemesiyle bilinen Kerimov, 1989 yılında Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından Özbek Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne getirilmesinden bu yana ülkeyi yönetiyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991'deki seçimleri kazanarak Devlet başkanı olan Kerimov, bölgede ABD için stratejik rol üstlenmiş ülke liderlerinden birisi.

ABD'nin 2001 Afganistan harekâtında Özbekistan'ın önemli hava üslerinden birisini ABD'ye açan Kerimov, 2005'te düzenlenen bir sokak gösterisinde halkın üzerine ateş açılmasının ardından Washington'dan gelen eleştirilere tepki göstererek ABD birliklerini üsten çıkarmıştı.

2005'te Andijan'daki olaylarda, asker göstericilerin üzerine ateş açmış ve insan hakları örgütlerine göre olayda 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.