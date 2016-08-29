T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov hastaneye kaldırıldı

Özbekistan\'ın 78 yaşındaki Devlet başkanı İslam Kerimov\'un Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Başkent Taşkent\'te hastanenin çevresi güvenlik kordonuna alınırken Kerimov\'un neden hastaneye kaldırıldığı açıklanmadı.

29 Ağustos 2016 08:09

Özbekistan'ın 78 yaşındaki Devlet başkanı İslam Kerimov'un Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Özbek hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi 25 yıldan fazla süredir yöneten Kerimov'un kaldırıldığı hastanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade ediliyor.

Kerimov'un neden hastaneye kaldırıldığı konusunda bir bilgi verilmezken, Associated Press haber ajansı, başkent Taşkent'teki hastane çevresinde güvenliğin birkaç kilometrelik bir kordona dönüştüğünü aktardı.

Ülkede muhalif görüşlere izin vermemesiyle bilinen Kerimov, 1989 yılında Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından Özbek Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne getirilmesinden bu yana ülkeyi yönetiyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991'deki seçimleri kazanarak Devlet başkanı olan Kerimov, bölgede ABD için stratejik rol üstlenmiş ülke liderlerinden birisi.

ABD'nin 2001 Afganistan harekâtında Özbekistan'ın önemli hava üslerinden birisini ABD'ye açan Kerimov, 2005'te düzenlenen bir sokak gösterisinde halkın üzerine ateş açılmasının ardından Washington'dan gelen eleştirilere tepki göstererek ABD birliklerini üsten çıkarmıştı.

2005'te Andijan'daki olaylarda, asker göstericilerin üzerine ateş açmış ve insan hakları örgütlerine göre olayda 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DevletKerimov PazarBaşkent TaşkentKerimovAssociated PressTaşkentSovyetler BirliğiMikhail GorbaçovKomünist Parti Genel SekreterliğiBirliğiABDAfganistanWashingtonAndijan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24