-ÖZBEK VE ŞİMŞEK'TEN ADAYLIK BAŞVURUSU ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Emekli Yargıtay Üyesi Kadir Özbek ile eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı. CHP'de 19 Mart Cumartesi günü başlayan aday adaylığı süreci nedeniyle genel merkezin giriş katında bulunan bankolarda başvurular kabul ediliyor. Eski Yargıtay üyesi Kadir Özbek ile CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek bugün aday adaylığı başvurusu yaptı. Ankara 1. Bölge'den başvuruda bulunan Özbek, ''Yargı bağımsızlığının yeniden kazanılması ve yargının dünkünden daha ileri gidebilmesi için yapılabilecek ne varsa ve o imkanı bulabilirsem, bu konuda çalışmalar yapacağım'' dedi. Şimşek de İstanbul'dan aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirterek, aday adaylığının parti ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. CHP'nin iktidarı hedeflediğini belirten Şimşek, ''9 yıldır yorgun bir iktidar var. İktidarın yorgun olduğunu ve her anlamda doyduğunu düşünüyorum. Biz halktan görev bekliyoruz'' dedi. -DÜN KIZ, BUGÜN ERKEK KARDEŞİ BAŞVURDU- Öte yandan, dün aday adaylığı başvurusunda bulunan Yılmaz Güney'in kızkardeşi Güzide Sayıl'ın ardından bugün de Güney'in erkek kardeşi Yaşar Pütün aday adaylığı başvurusunda bulundu. Pütün, geçen yıl mayıs ayında yapılan kurultayın ardından CHP'de büyük bir değişim yaşandığını gördüğünü ve bu yönde bir tercihte bulunduğunu söyledi. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Demir ile gazeteciler Hulki Cevizoğlu, Cem Seymen, Osman Yazıcı ve Ali Öztunç da adaylık başvurusu yaptı. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Süheyl Batum ve Alaaddin Yüksel'in başvuru dosyalarının da teslim edildiği öğrenildi. CHP'de yarın sona erecek başvurularda erkek aday adaylarından 3 bin, kadın adaylardan 2 bin, engellilerden ise 500 lira alınıyor. Şu ana kadar, başvuruda bulunan aday adayı sayısının ise 3 bini aştığı belirtiliyor.