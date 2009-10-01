Özbek, savcılıkta 2. kez sorgulanmak üzere bekletiliyor

T24- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a, yönelik 'ayakkabılı protesto'yu gerçekleştiren Selçuk Özbek, savcılıkta ikince kez sorgulanmak üzere bekletiliyor.

Birgün gazetesi Yazı İşleri Müdürü Selami İnce, Özbek'in ifadesinin alınmasının ardından savcının saat 17:00'da serbest bırakılmasını istediğini, ancak nöbetçi savcının bu yönde karar vermediğini açıkladı.



'Türkiye'de hukuk sistemini okumak çok da kolay değil'



Özbek'in ne zaman serbest bırakılacağını bilemediklerini söyleyen İnce, "Savcı ikinci bir ifadeyi belki bir saat içinde alır, belki de Selçuk'u gece boyunca orada tutar. Biliyorsunuz ki Türkiye'de hukuk sistemini okumak çok da kolay değil. Üstelik kesin bir bilgi de alamıyoruz" diye konuştu.

'Bu protestodan öncesinde haberdar değildik'

Özbek'in eyleminin tamamen demokratik bir hareket olduğunu ve öncesinde bu protestoyu gerçekleştireceğinden haberdar olmadıklarını belirten İnce, "Bu vatandaşa karşı işlenmiş bir suç değil. Tamamen kapitalist sisteme karşı gerçekleştirilen sembolik bir harekettir" dedi.