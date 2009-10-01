T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özbek, savcılıkta 2. kez sorgulanmak üzere bekletiliyor

IMF Başkanı Kahn'a, yönelik 'ayakkabılı protesto'yu gerçekleştiren Selçuk Özbek, savcılıkta ikince kez sorgulanmak üzere bekletiliyor.

01 Ekim 2009 03:00

T24- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a, yönelik 'ayakkabılı protesto'yu gerçekleştiren Selçuk Özbek, savcılıkta ikince kez sorgulanmak üzere bekletiliyor.

Birgün gazetesi Yazı İşleri Müdürü Selami İnce, Özbek'in ifadesinin alınmasının ardından savcının saat 17:00'da serbest bırakılmasını istediğini, ancak nöbetçi savcının bu yönde karar vermediğini açıkladı. 

'Türkiye'de hukuk sistemini okumak çok da kolay değil'

Özbek'in ne zaman serbest bırakılacağını bilemediklerini söyleyen İnce, "Savcı ikinci bir ifadeyi belki bir saat içinde alır, belki de Selçuk'u gece boyunca orada tutar. Biliyorsunuz ki Türkiye'de hukuk sistemini okumak çok da kolay değil. Üstelik kesin bir bilgi de alamıyoruz" diye konuştu.

'Bu protestodan öncesinde haberdar değildik'

Özbek'in eyleminin tamamen demokratik bir hareket olduğunu ve öncesinde bu protestoyu gerçekleştireceğinden haberdar olmadıklarını belirten İnce, "Bu vatandaşa karşı işlenmiş bir suç değil.  Tamamen kapitalist sisteme karşı gerçekleştirilen sembolik bir harekettir" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24