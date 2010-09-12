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Politika

ÖZBEK: MEMLEKETİMİZ ADINA HAYIRLI OLSUN ANKARA (A.A)

12 Eylül 2010 14:51

-ÖZBEK: MEMLEKETİMİZ ADINA HAYIRLI OLSUN ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, halk oylamasının hukuk devleti ve Türkiye adına hayırlı olmasını diledi. Özbek, Ankara Anıttepe İlköğretim Okulu'na eşiyle birlikte gelerek oyunu kullandı.  Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, basın mensuplarıyla tesadüfen karşılaştığını belirterek, ''Galiba Sayın Bahçeli'yi bekliyordunuz. 1988 yılından beri bu mahallede oturuyorum. Sürekli oy kullandığım yer'' dedi.  Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Özbek, ''Hukuk devleti ve memleketimiz adına inşallah hayırlı olur. Geçmişte yaşadığımız bir takım sıkıntılara hep beraber tanık olduk, inşallah bu son olur'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Referandum tahmininiz ne olur'' sorusuna Özbek, ''Bu aşamada bir şey söyleyemeyeceğim. Benim temennimi biliyorsunuz'' yanıtını verdi.

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